Josef Gottsbachner war seit 1948 Mitglied der Feuerwehr Weitra, von 1956 bis 1961 deren Kommandant-Stellvertreter und danach bis 1987 Kommandant. 1971 wurde er zum Kommandanten des Feuerwehrabschnittes Weitra gewählt, hatte diese Funktion bis 1996 inne. Auch auf Bezirksebene übernahm er Verantwortung und fungierte als Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter.

Bürgermeister Patrick Layr behält den Verstorbenen in Erinnerung: „Josef Gottsbachner war eine außerordentliche Persönlichkeit, die in vielen Bereichen um unsere Stadt Weitra gewirkt hat.“ 1987 wurde Josef Gottsbachner das Goldene Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Weitra verliehen. Sein Gasthaus am Rathausplatz hat Josef Gottsbachner mit Jahresende 1995 geschlossen, der Feuerwehr blieb er auch danach treu.

Weitras Feuerwehrkommandant Harald Hofbauer sieht in Josef Gottsbachner „meinen persönlichen Mentor und ein Vorbild für viele andere.“ Die positive Entwicklung der Feuerwehr nach dem Zweiten Weltkrieg sei ein großer Verdienst Gottsbachners gewesen: „Seinen Beruf als Gastwirt und Fleischer hat er gerne ausgeübt – aber immer gesagt, dass seine Berufung die Feuerwehr ist“, an das – und an seine Aufrichtigkeit, Ordentlichkeit und Geselligkeit – erinnert sich Hofbauer: „Josef hat nie aufgegeben, war immer ein Kämpfer.“ Das Begräbnis findet am 11. September um 14.30 Uhr nach Aufbahrung in der Halle des Weitraer Friedhofes in der Stadtpfarrkirche statt.