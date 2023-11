Fotogalerie: Kreative Motive und besinnliches Ambiente im Bezirk Gmünd

Zu Allerheiligen wird nicht nur der bekannten Heiligen gedacht, sondern auch der "Alltags-Heiligen": Jenen, die im Verborgenen Gutes tun und so die Welt heller machen. Der Lichterglanz der Nacht der 1.000 Lichter weist darauf hin, dass es "das Heilige" auch im persönlichen Leben gibt.

Die Pfarre Gmünd-Neustadt lud zur Kinderlichterfeier und beim Eingang verteilte Diakon Roland Senk an die Besucher Broschüren, auf denen einige Informationen zum diesjährigen Lichterfest vermerkt waren und die Kinder eingeladen wurden, ein Papierschiff zu falten. Bei den verschiedenen Stationen waren Sprüche zu lesen und abschließend - zurückgreifend auf das gefaltete Boot - hieß es: „Wir sitzen alle in ein und demselben Boot, Jesus ist unser Leuchtturm.“ Ein solcher war auch vor dem Altar aufgebaut, wo ein blaues Tuch das Wasser darstellte. Hier stellten die Kinder ihre Faltschiffe ab. Danach lud man mit finanzieller Unterstützung durch die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel zur Jause ein. Musikalisch umrahmt wurde die Messe von der Gruppe Koryphäen.

Auch die Stadtpfarrkirche Schrems wurde wieder mit zahlreichen Kerzen und Lichtern geschmückt und einige Stationen mit verschiedensten Themen aufgebaut. Im Mittelgang haben die Helfer der Pfarre den Schriftzug des Hauptthemas SAKRAMENT und in den Stationen wurden die Angebote der Kirche dargestellt. Pastoralassistent Franz Sedlmayer hatte die von vielen Besuchern als hervorragend bezeichnete Lichternacht gestaltet und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Pfarre. Es waren Zahlreiche Besucher gekommen um in Andacht über die Stationen nachzudenken. Auf dem Kirchenplatz wurde zu Punsch eingeladen.

Im Schlosshof von Hirschbach geleiteten wieder unzählige Lichter die Besucher zum Kircheneingang, wo vor dem Eingang eine Feuerschale aufgestellt war. Im Kircheninneren führte der Lichterweg bis zum Altar. Dort war eine Taube aus vielen Kerzen zu sehen. Lydia Bruckner zeichnete auch dieses Jahr wieder für die Gestaltung verantwortlich und hatte die Sprüche, die an verschiedenen Stellen aufgelegt waren, geschrieben. „In der Unterkirche (Krypta) erfreuten die vielen Lichter nicht nur die Augen, sondern wärmten auch die Herzen“, meinte eine betagte Besucherin.

In der Pfarre Weitra lud Christian Müller, Pastoralassistent in Ausbildung, um 17 Uhr zur Andacht für Kinder. Musikalisch wurde die Feier von Kathrin und Hermann Rausch sowie von Sarah Müllauer begleitet. Anschießend besichtigten die zahlreichen Gäste das Lichtermeer in der Kirche. Gegen 20 Uhr spendete Pater Markus den Schlusssegen.

In der Pfarre Bad Großpertholz fand man sich ab 18 Uhr zu einer Atempause mitten im Alltag ein. „Nimm dir Zeit, eine Minute nur, um ruhig zu werden und in dich zu gehen“, war auf der Einladung zu lesen. Eingeleitet wurde die Vigilfeier mit Orgelmusik und der Vorstellung der Heiligen der Pfarrkirche. Nach der Andacht gab es einen musikalischen Ausklang am Kirchenplatz.

Die Stadtpfarrkirche in Heidenreichstein erstrahlte anlässlich der „Nacht der 1.000 Lichter“ im Kerzenschein vieler kunstvoll geschaffener Motive. Besonderer Schwerpunkt lag auf der Natur. Stimmungsvoll dem Thema angepasst und zugleich auch besinnlich-feierlich gestaltete das "Herrensee-Duo" die Nacht der 1.000 Lichter in der Stiftskirche in Eisgarn.