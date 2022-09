Nachwuchstalente "rocken" die Margithalle in Heidenreichstein

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Die Margithalle in Heidenreichstein fungierte als Veranstaltungsort für das Abschlußkonzert der Musikschuljahres 2021/22, das eigentlich schon vor Ferienbeginn angesagt war, aber dann um zwei Monate verschoben werden musste. Musikschüler/innen der Klassen Sigi und Sonja Schneider, Michi Sator und Johannes Neunteufel boten Songs von Stevie Wonder, Florence & The Machine, Santana, Coldplay, Billie Eilish, Deep Purple, Pizzera & Jaus u.v.m. und begeisterten damit das Publikum.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.