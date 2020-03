Viele Jahre stand das Haus der Familie Ehrenhöfer in Eggern im Zentrum des Geschehens: Es beherbergte einen wichtigen Nahversorger, war bis zur Schließung Ende der 1990er Jahre auch ein zentraler Treffpunkt. Zwischen 1972 und 1987 lenkte Eduard Ehrenhöfer zudem als Bürgermeister die Geschicke von Eggern, nach seinem Ableben und dem Tod seiner Gattin Franziska übernahmen die Söhne das Haus. Nun fuhren die Bagger auf.

Grund ist, dass die Fahrbahnbreite und die Passierbarkeit dieses „Nadelöhrs“ am Rande des Marktplatzes und quasi am Kreuzungspunkt zweier Straßen dem zunehmenden Schwerverkehr nicht mehr gewachsen erschien. Daher rang sich die Gemeinde Eggern zur Behebung des Problems durch und erwarb das Haus der Ehrenhöfers, um das Objekt zu beseitigen. Das ermöglicht eine Verbreiterung, die schwer einsehbare Kreuzung im Herzen Eggerns wird leichter befahrbar. Zudem entstehen Grünflächen, die sich harmonisch ins Ortsbild einfügen.

NOEN

Auch Hauserbe und Sohn Gerhard Ehrenhöfer, der in Waidhofen lebt, sieht im Abriss die beste Lösung: „Es haben dort schon öfters Lkw die Mauern touchiert und brenzlige Situationen heraufbeschworen.“ Trotzdem klingt Wehmut an vergangene Zeiten durch, wenn er feststellt, „dass er in diesem Haus aufgewachsen sei und auch gerne im Geschäft seiner Eltern mitgeholfen hat“. Mittlerweile wurde mit dem Abriss des Hauses begonnen und die Arbeiten sollten heuer noch im Frühjahr fertiggestellt werden.