Gmünd: Wird Grätzl um den Friedhof zur Einbahn?

Die Vorschläge der Stadtführung für das Gebiet um den Gmünder Friedhof. Foto: Nön

Nächste Maßnahme zur Eindämmung der Dominanz des motorisierten Verkehrs abseits der Gmünder Hauptachsen: Nachdem 2021 ganze 18 Straßenzüge im Bereich zwischen Schremser Straße und Bahnhofstraße zur Tempo-30-Zone mit Rechtsvorrang wurden und die Schulgasse so neu gebaut wurde, dass rücksichtsloses Bolzen schwer wurde, wird nun der Bereich zwischen Bahnhofstraße, Emerich-Berger-Straße, Mexikogasse und Weitraer Straße angegangen.

Dabei könnten die 2021 für das Grätzl um Gym, Volks- und Mittelschule getroffenen Maßnahmen um Einbahnen erweitert werden. Anrainern flatterte dazu Post ins Haus, die Stadtgemeinde holt Meinungen zu den Plänen ein. Laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) wurden nur Hauptwohnsitzer-Haushalte angeschrieben. Warum? „ Weil die entscheiden sollen, die wirklich hier leben und von der Verkehrssituation alltäglich betroffen sind.“

Vieles ist möglich, nix ist fix

Die Anrainer sollen nicht übers Gesamtkonzept entscheiden, es soll über jeden Straßenzug befunden werden – „theoretisch könnte auch gar keine oder nur eine Einbahn kommen“. Für Verbindungen, in denen sich keine klaren Mehrheiten finden, kündigt Preis noch konkrete Gespräche an, für Maßnahmen mit klaren Mehrheiten geht er von einer „ehestbaldigen“ Umsetzung aus.

Ein Vorteil von Einbahnen wäre freilich, dass so eine gelebte Praxis in eine legale Form gegossen würde: Die Straßenverkehrsordnung verbietet ein Parken in Gassen mit weniger als zwei Fahrstreifen, bei Einbahnen muss aber nur einer für den fließenden Verkehr frei bleiben. Zu Allerheiligen wird rund um den Friedhof seit Jahren eine vorübergehende Einbahn-Regelung vorgegeben.

„Russisches Roulette…“

Immer wieder habe es vor allem aus der Hamerlinggasse Wünsche nach einer Einbahnregel gegeben, sagt Preis. Die Situation ist hier auch deshalb prekär, weil die Straße in einem unübersichtlichen, mitunter heillos verparkten Kreuzungspunkt ihren Ausgang nimmt – dort, wo die Abzweigung der Bahnhofstraße bei Rad Fuchs bzw. einstigem Gasthof Pauser noch mit einer weiteren Abzweigung in Kernstockgasse und eben Hamerlinggasse gekoppelt ist.

Zahnarzt Zoran Radenkovic hat dieses „russische Roulette“ schon 2018 via NÖN beklagt. Einbahnen könnten hier für Ordnung sorgen, weil an der Kreuzung weniger Ströme ineinanderlaufen würden. Preis hat damals darauf hingewiesen, dass selbst kleine Änderungen mit dem Sachverständigen des Landes abzuklären seien. – Dieser sei nun mit dem Einbahnkonzept „sehr glücklich“.

Fragen und Kritik kamen unter Anrainern deshalb auf, weil einzelne Häuser von den vorgeschlagenen Einbahnregeln ausgenommen sind. Es gehe da nicht darum, die Zufahrt für Auserwählte bequem zu erhalten, betont Martin Preis: Vielmehr seien diese Lösungen bei vereinzelten Häusern mit sehr spitzen Winkeln zum Zufahren erforderlich – die Einbahnen beginnen in solchen Fällen, wie aktuell etwa aus selbem Grund schon in der Josef-Gangl-Gasse beim Gymnasium, erst nach der betreffenden Hauszufahrt.

Einschnitte auch an Hauptachse

Entschleunigt werden nicht nur Nebenstraßen: Seit 2021 erhielt die Schremser Straße, an der weit überhöht in die Stadt gedonnert wurde, von der B41 kommend einen Fahrbahnteiler auf Höhe Avia, dann einen Busstopp zur Hälfte auf der Straße, und einen zweiten Fahrbahnteiler samt Busstopp bei den Meindl-Höfen. Der Geh- und Radweg, der begleitend in Richtung Stadt führt, quert zwischen den Verkehrsinseln die Fahrbahn – die an der Stelle zusätzlich verengt wurde.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.