Einsatz für die Feuerwehr Hoheneich (Bezirk Gmünd) in der Nacht auf 15. Februar: Ein Pkw kam am Montag kurz vor 23 Uhr aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn der L8205 in Richtung Pürbach ab.

Lesezeit: 1 Min RG Red. Gmünd