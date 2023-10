Kreuzung zwischen Hoheneich und Nondorf: Fahrzeug am Dach

In der starken Kurve beim Kreuzungsbereich der Landesstraße L68 und der L8218 zwischen Hoheneich und Nondorf war ein Fahrzeug in Richtung Hoheneich von der regennassen Fahrbahn abgekommen, es landete in der Wiese am Dach. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Unglücksort befanden sich bereits keine Personen mehr im Auto. Die Stelle wurde abgesichert und ausgeleuchtet, die Autobatterie abgeklemmt, ein doppelter Brandschutz aufgebaut.

Für die Bergung wurde nach Rücksprache mit der örtlich zuständigen Feuerwehr Nondorf die Feuerwehr Gmünd mit dem Kran angefordert, das Fahrzeug danach an einem gesicherten Platz abgestellt. „Dank der bewährten Zusammenarbeit der beiden Wehren konnte der Einsatz rasch abgewickelt und nach gut einer Stunde wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt werden“, heißt es im Einsatzbericht der Hoheneicher Wehr, die mit sieben Mann ausgerückt war.