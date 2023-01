Nächtlicher Einsatz Litschau: Nach der Kommandositzung direkt zum Dachstuhlbrand

Lesezeit: 2 Min Markus Lohninger

Großeinsatz der Feuerwehr in Kremsmünster Foto: APA

I n der Litschauer Katastralgemeinde Hörmanns waren in der Nacht auf 27. Jänner so viele Einsatzkräfte auf den Beinen, wie der gesamte Ort Einwohner hat: Am Dachstuhl eines Wohnhauses brach Feuer aus, auch ein Nebengebäude war gefährdet.