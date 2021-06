Eine der beiden stattlichen Linden neben der Kirche in Heinrichs (Gemeinde Unserfrau-Altweitra) war unter der Last entzwei gebrochen und auf das angrenzende Wohnhaus gestürzt, richtete dabei Schäden an Dach und Dachstuhl an. Die enormen Dimensionen des Baumes machten die Aufräumarbeiten für die Einsatzkräfte laut Feuerwehr Heinrichs sehr schwer, aus Wultschau wurde die Drehleiter und aus Weitra der Kran hinzugezogen. Der Großteil des Baumrestes habe zur Sicherheit gekürzt werden müssen.

Laufend noch weitere Alarmierungen

Die Heinrichser Kameraden waren – wie auch jene in einigen anderen Wehren – die Nacht über bei weiteren Einsätzen ehrenamtlich unterwegs. Insgesamt nannte Bezirksfeuerwehr-Kommandant Erich Dangl am Freitagmorgen bis dato 36 Einsätze in allen Teilen des Gmünder Bezirkes, immer wieder gehen noch neue Alarmierungen ein. „Großteils geht es um Sturm- und Hagelschäden, gepumpt musste nur wenig werden“, sagt Dangl.

Unter den Hagelopfern ist auch sein Stellvertreter Harald Hofbauer, dessen Einsatzfahrzeug schon bei der Ausfahrt zu seinem ersten Einsatz schwere Schäden abbekam. „Aus dem Dach kann man jetzt ein Vogerlbad machen“, schüttelt Hofbauer den Kopf.

Wehren aus Brand und Gmünd-Stadt helfen noch in Allentsteig mit

Außerhalb des Gmünder Bezirkes sind in Allentsteig, wo das Unwetter wesentlich stärker zugeschlagen hat, auch zwei Gmünder Abordnungen im Einsatz: Die Feuerwehr Brand bereitete am Donnerstag schon um 22.39 Uhr den Teleskoplader vor und lud den Tieflader auf, um sechs Uhr morgens wurde mit Teleskoplader und Tanklöschfahrzeug aufgebrochen. Danach rückte auch die Feuerwehr Gmünd-Stadt – mit einem Kranfahrzeug mit Korb – zu Aufräumarbeiten nach Allentsteig aus. Eine zweite Mannschaft aus Brand hält sich für einen allfälligen Einsatz im Tornado-Gebiet in Tschechien bereit.

Video aus Weitra

Wie es im Raum Weitra zuging, das zeigt NÖN-Leser Klaus Hofmann aus Tiefenbach in einem Video:

https://www.youtube.com/watch?v=XA9BXYsTMQM