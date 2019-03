Faschingsausklang in Heidenreichstein .

Mit zahlreichen Aktionen ging der Fasching in Heidenreichstein ins „Finale.“ Schon am Vormittag boten einige Geschäfte und Institutionen „Einkehrmöglichkeiten“ an, ehe am Nachmittag dann bei der Schirmbar der Startschuss zum „1. Heidenreichsteiner Beisl -Grand Prix“ erfolgte. Mit der „abendlichen“ Siegerehrung und Prämierung der ersten 3 Plätze samt gemütlichem Beisammensein wurde dann die „närrische Zeit“ auch in der Burgstadt würdig verabschiedet.