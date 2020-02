Faschingsfinale in Heidenreichstein .

Nach den Festivitäten der „kickenden“ Damen und Herren des Sportvereins Heidenreichstein am Samstag, bzw. Sonntag wurden am Faschingsdienstag von den Sportlern die „letzten Kräfte“ an der Schirmbar mobilisiert und gemeinsam mit einigen engagierten Betrieben und Institutionen aus der Burgstadt, die die Besucher bestens bewirteten, die Faschingszeit und ihr „närrisches Treiben“ bis zum nächsten Jahr würdig und standesgemäß verabschiedet.