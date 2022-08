Nachtclub in České Velenice: Prozess wegen Menschenhandels

Werbung

Am Kreisgericht in České Budějovice hat die Anhörung von drei Nachtclub-Besitzern aus České Velenice begonnen. Wie idnes.cz berichtet, wurden zwei Personen wegen Menschenhandels und Zuhälterei angeklagt. Dem Dritten wird außerdem der Betrieb von illegalem Glücksspiel vorgeworfen.

Alle drei lehnen ihre Schuld ab, deswegen wurden im Beweisverfahren zwanzig Prostituierte angehört. „Als sie mich am 21. August 2021 festnahmen, saß ich mit einem bestellten Getränk an der Bar. Ich besaß im Club nur einen Spielautomaten, ich wusste nicht, dass ich dafür eine Genehmigung haben muss. Ich war sieben Monate in Haft, das hat mein Leben sehr geprägt“, sagte einer der Angeklagten. Im Club sei nichts Schlimmes passiert, sie habe lediglich die Zimmer an Frauen vermietet, die bei den Betreibern einen Arbeitsvertrag für eine ihr unbekannte Tätigkeit hätten, beteuerte die angeklagte Barkeeperin.

Auch der dritte Angeklagte, der den Club leitete, fühlt sich unschuldig. Laut Anklage ist der Fall klar: Der Club habe so funktioniert, dass Prostituierte auch im Hotel gegenüber untergebracht waren. Beide Geschäfte hatten denselben Eigentümer. Die Frauen haben an der Bar den Schlüssel bekommen und gingen mit dem Kunden auf das Zimmer. Die Hälfte des Honorars wurde dann der Barkeeperin oder dem Chef überreicht. Während des Prozesses stellte sich laut idnes.cz heraus, dass zwei der einvernommenen Prostituierten noch minderjährig waren.

Ursprünglich haben sie sich für einen Job als Altenpflegerinnen in Österreich beworben. Stattdessen landeten sie in einem Nachtclub, wo ihnen ihre Dokumente abgenommen wurden. Die Arbeitgeber haben den Tatbestand des Menschenhandels erfüllt. Das Urteil ist noch nicht gefallen, die Hauptverhandlung geht weiter mit Zeugenvernehmungen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.