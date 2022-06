"Neoh": Musiker RAF Camora steigt als Investor ein

Werbung

„Das Konzept von Neoh hat mich von der ersten Stunde an überzeugt, da ich an die Vision der Marke glaube und gerne vielversprechende Projekte unterstütze. Das Investment in die Brand, die zudem aus Wien kommt, war für mich deshalb ein logischer Schritt“, sagt RAF Camora.

Auch umgekehrt ist die Freude groß: RAF Camora sei "eine großartige Persönlichkeit", betont Neoh-Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller: "Wir sind schon seit dem Bestehen von Neoh alle begeisterte Fans von ihm und seiner Musik. So haben wir auch erfahren, dass RAF selbst von Beginn an ein großer Anhänger unserer Produkte ist. Unser Vertriebschef Adel Hafizovic hat daraufhin den Kontakt gesucht und wir waren relativ schnell auf dem Weg zur Partnerschaft."

Mit RAF Camora habe man einen weiteren bedeutenden Partner auf der Mission, den Süßwarenmarkt zu revolutionieren, gefunden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.