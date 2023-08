Naturdenkmal Pflege an Bachwiesen bei Langegg: „Vegetation soll vielseitig bleiben“

Robert Kraner, Max, Katharina und Franz Pichler, Christian Chana, Franz Ableidinger, Gerhard Prähofer, Ferry Kammerer und Doris Ableidinger waren bei den Bachwiesen in Langegg aktiv. Foto: Karl Tröstl

A ls sich einige Helfer am Samstag beim Naturdenkmal „Bachwiesen“ in Langegg trafen, war das Ziel auch ein Stück Naturschutz. Es ging um eine Mahd in diesem besonderen Ensemble aus reich strukturierten Feuchtbiotopen entlang Altarmresten der Braunau.

Die Bachwiesen in der Schremser Katastralgemeinde Langegg sind Lebensraum unter anderem für den Schlammpeitzger und den Kammmolch. Es kommen auch seltene Pflanzen wie Froschlöffel, Haken-Wasserstern, Kleine Wasserlinse, Ästiger Igelkolben und Gelbe Schwertlilie vor. „Das Risiko ist, dass das Gebiet zu stark verbuschen könnte. Die dortige Vegetation soll aber vielseitig bleiben“, erklärt Gerhard Prähofer, der die Revitalisierung des Naturdenkmals als ökologische Bauaufsicht betreut und auch beim Pflegeeinsatz dabei war. Die Bachwiesen befinden sich im Ramsar-Schutzgebiet „Waldviertler Teich-, Moor- und Flusslandschaft“ und weisen einen einzigartigen Wasser- und Uferpflanzenbestand auf. Werden die Flächen nicht betreut, Schmälern Verbrachung und Verbuschung die Bedeutung dieses Lebensraumes. Eine fortschreitende Verlandung kann zudem dazu führen, dass bei Rückgang des Wasserspiegels im Frühjahr die Eignung als Laichgewässer für Amphibien und als Lebensraum für schützenswerte Wasserpflanzen verloren geht. Zum Schutz des Naturdenkmals wurden Altarmabschnitte zum Teil ausgebaggert, wesentlicher Beitrag ist vor allem aber auch die richtige Mahd. So sollen sich Feuchtwiesenbestände regenerieren können. Wesentlich war die Unterstützung der Helfer auf den Flächen entlang des Radweges zwischen Langegg und Eugenia insbesondere beim Sammeln und Vorbereiten des Mähguts zum Abtransport. Im Juni gab es außerdem eine Exkursion zu den Bachwiesen, weitere sind nach dem Projektabschluss 2024 vorgesehen.