Arnika-Projekt: Wie Artenschutz in der Praxis aussehen kann

Früher wäre man wohl davon ausgegangen, dass es einer der letzten schönen Tage des Jahres ist. Ende September und auch in Bad Großpertholz noch um die 25 Grad, die Bäume und Sträucher im Naturpark in sattem Grün. Heute weiß man, dass bestimmt auch im Oktober und November noch einige milde Tage kommen werden.

Am Rande einer Wiese führt Helene Strohmayer behutsam ihren Rechen über den Boden. Immer wieder ein prüfender Blick in Richtung Erde, ein sorgsames Betasten der kleinen Pflanzen. Gemeinsam mit Axel Schmidt vom Ingenieurbüro für Biologie und Ökologie betreut sie ein Projekt zum Erhalt und zur Förderung von Arnika-Beständen im Naturpark Nordwald. Es geht in die Abschlussphase – also Zeit für einen Besuch vor Ort.

Die Arnika vom Rand in die Mitte bringen

Helene Strohmayer schiebt Gras, das rund um ein kleines Arnika-Pflänzchen wächst, weg. Am Rande einer Wiese, da versteckt sie sich auch heute noch gerne. Ziel des Projekts ist es aber, die Arnika wieder direkt in die Wiese zu bekommen – so wie es früher einmal war. Seit drei Jahren beschäftigen sich Strohmayer und Schmidt im Auftrag des Naturparks mit der Pflanze, haben Samen an potenziellen Naturstandorten und auf einer Schaufläche ausgebracht. Auf fünf Wiesen im Naturpark wird herumprobiert, überall sind inzwischen zweijährige Pflanzen zu finden. „Leider blühen sie noch nicht“, sagt Axel Schmidt. Damit sei erst im nächsten Jahr zu rechnen, es wäre freilich ein großer Erfolg für das Projekt.

Als Heilpflanze ist Arnika in der Bevölkerung bekannt: Zu Tinkturen und Salben verarbeitet, wird ihr eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Besonders in früheren Zeiten wurde sie zur Linderung von Prellungen, Blutergüssen, Muskel- und Gelenkschmerzen eingesetzt. Auch in Großpertholz berichten Grundstücksbesitzer immer wieder von illegalem Arnika-Pflücken. Man half sich mitunter mit selbst gebastelten Schildern, die NÖN berichtete vor zwei Jahren darüber.

Flächen, auf denen Samen ausgebracht wurden, wurden zuvor in Zusammenarbeit mit Eigentümern und Bewirtschaftern so vorbereitet, dass Arnikasamen beste Voraussetzungen zum Keimen haben. Schon nach kurzer Zeit wurden junge Arnikapflanzen sichtbar. Das Keimen funktioniere gut und auch die Jungpflanzen seien meist sehr vital, sagt Helene Strohmayer: „Sie kommen sofort, wenn sie reif sind. Grundsätzlich gilt: Je frischer die Saat, umso besser ist es.“

Heikel wird es eher erst im zweiten Jahr

Während Helene Strohmayer und Axel Schmidt den Fortschritt dokumentieren und die Wiese nach kleinen Arnika-Pflanzen absuchen, wächst beim Besucher plötzlich die Vorsicht: Könnte man eine Pflanze mit einem unabsichtlichen Tritt beschädigen?

Foto: Anna Hohenbichler

Es habe sich gezeigt, dass die wirklich herausfordernde Phase im zweiten Jahr einer Arnika-Pflanze kommt. Sie muss sich gegen Konkurrenten durchsetzen und ist dabei weitgehend auf sich selbst gestellt. An einem Standort im Naturpark zählte Strohmayer im Frühling noch über 70 Pflanzen, inzwischen sieht es rar aus. „Die im Herbst 2022 und im Frühjahr 2023 ausgebrachten Samen keimten brav, für die winzigen Jungpflanzen waren die sehr trockenen Bedingungen danach jedoch ein Problem“, erklärt sie. Viele der Keimlinge waren im Juli nicht mehr zu finden und dürften vertrocknet sein.

Die vorjährigen Pflanzen haben diese Periode besser überstanden, haben sprichwörtlich schon stärker Wurzeln geschlagen. Die Samen, die im Naturpark ausgebracht wurden, stammen fast ausschließlich aus der Gemeinde. Das Büro Schmidt arbeitet mit Grundstücksbesitzern und Landwirten zusammen und holt unter behördlicher Genehmigung von deren Wiesen Samen ein. Weil die Arnika erst im Juli Samen lässt, kommen nur Wiesen mit später Mahd infrage. „Wir haben drei bis vier gute Wiesen, wo sie flächig vorkommt. Es macht insgesamt auch Sinn, regionales Saatgut zu verwenden“, sagt Axel Schmidt: „Darauf sind die Landwirte stolz.“

Eine Sonnenanbeterin mit nassen Füßen

Die Arnika bevorzugt sonnige und magere Standorte mit durchlässigen Böden und saurem pH-Wert. Eine gute „Schirmart“, sagt Helene Strohmayer: Gedeiht die Arnika auf einer Wiese, nimmt sie meist noch andere Pflanzen mit, zugleich ist sie sehr bekannt. „Sie ist eine Sonnenanbeterin, die gerne nasse Füße hat“, schmunzelt sie. Und: „Arnika-Vorkommen sind meist ein Indiz für bunte und vielfältige Wiesen.“ Dem Projekt liegt der Artenschutz-Gedanke zugrunde.

Das gilt auch für ein anderes Projekt von Axel Schmidts Ingenieurbüro für Biologie und Ökologie: Helene Strohmayer widmet sich gemeinsam mit dem Naturpark Nordwald den dortigen Vorkommen des „Böhmischen Kranzenzian“. Wo er im Naturpark vorkommt, ist streng geheim – gilt er doch auch auf der Roten Liste als gefährdet. Umso mehr freut sich Naturpark-Obmann Hermann Hahn jun. über blühende Exemplare. „Bei dieser Art geht es wirklich ums Überleben“, sagt er. Das Hauptaugenmerk liegt deshalb auf der Gewinnung von Saatgut.



Wie geht es nach dem Projekt weiter?

In Sachen Arnika sind Strohmayers ganzer Stolz in Anzuchttöpfen gewachsene Jungpflanzen zum Nachsetzen auf den Wiesen des Naturparks. Zum Mitnehmen für Besucher wurden Samen zuletzt auch in kleine Päckchen abgepackt. Heuer läuft ihr Projekt hier aus, eine Verlängerung wurde zumindest seitens des Naturparks in Aussicht gestellt. Für alle, die sich darüber informieren wollen, findet am 11. November im Nordwaldhof ein Fachvortrag mit anschließender Begehung der Ansaatflächen statt.

Strohmayer und Schmidt sind zuversichtlich, dass sich die Arnika ihren Platz auf den Wiesen im Naturpark zurückerobern kann. Dass sie sich im Süden des Gmünder Bezirkes besonders wohlfühlt, liegt übrigens auch an der Höhenlage. „Aber auch hier ist es in den vergangenen 50 Jahren viel weniger geworden“, sagt Schmidt. Früher erlaubte ein weniger intensives Mahd-Regime ein regelrechtes Mosaik in Wiesen. Später legten Entwässerungen Feuchtwiesen trocken. Heute wird die Verbuschung zunehmend zum Problem. Es ist eben nicht mehr wie früher.