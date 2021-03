Unterwasserreich holt auch bei Online-Voting Hauptpreis .

Die Freude ist groß im Unterwasserreich in Schrems: Schon in der Vorwoche hat das Team – wie auf NÖN.at berichtet – mit der aktuellen Sonderausstellung „Moor – Vom Gatsch bis zum Klima“ beim Neptun-Wasserpreis den ersten Platz in der Kategorie Wasser-Bildung abgeräumt. Nun wurde bekannt: Auch der Hauptpreis geht an das Unterwasserreich.