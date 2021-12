„Snooker“: Vier Optionen für Billard-Variante in Burgstadt

Snooker kann nun auch in Heidenreichstein ausgeübt werden.

Dabei handelt es sich um eine Spielvariante des Billardsports, die mittlerweile in vielen Teilen der Welt beinahe Kultstatus erreicht hat. Günter Kaschmitter, Vizepräsident der Österreichischen Billardunion, hat das ehemalige Geschäft von Sport Erhart in Heidenreichstein mit vier Tischen zur Begegnungsstätte für Freunde dieses Spiels vorbereitet und ist gerade dabei, einen Klub in der Burgstadt zu gründen. Das Angebot zum „Snookern“ kann zu den Öffnungszeiten von jedem angenommen werden. F. Dangl