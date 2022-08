Neues Leben in altem Bahnhof: Gebäude wurde renoviert

Werbung Notar Mag. Wagner Anzeige Viel Platz für Notariatskanzlei

Im Hintergrund ein Gebäude, das die Geräusche vom Verkehr an der B2 fern hält, im Vordergrund ein kleiner Garten mit Blick zum Waldrand – ein angenehmer Platz zum Plaudern. Bis plötzlich ein leises und ungewohntes Piepsen ertönt. „Jetzt kommt der Zug“, sagt Anita Kelih. Rotes Licht, die neuen Schranken am Bahnübergang gehen runter. „Voriges Jahr wurde noch viel mehr gehupt, seit es den Schranken gibt, ist es ruhiger“, schmunzelt sie.

Was nach jahrelangen Erfahrungen einer Einheimischen klingt, sind eigentlich die Beobachtungen einer Wahl-Neu-Nagelbergerin. Wobei das auch nur zum Teil stimmt: Anita und Alfred Kelih haben das Bahnhofsgebäude in Neu-Nagelberg vor einem Jahr gekauft, renoviert und vermieten es nun als Ferienwohnung – nutzen es also nicht privat. Das Ehepaar lebt im Bezirk Freistadt, eine Zuneigung zum Waldviertel hat sich im vergangenen Jahr dennoch entwickelt.

Das dachten schon viele: Nur schauen, nicht kaufen

„Wir wollten uns den Bahnhof nur ansehen, so etwas gibt es kaum mehr. Andere alte Bahnhöfe sind meistens schon stark umgestaltet, dieser hier ist noch recht originalgetreu erhalten“, sagt Anita Kelih. Als der Waldviertler Schmalspurbahnverein den Bahnhof im Vorjahr zum Verkauf angeboten hat, wurde das Ehepaar online darauf aufmerksam. Es folgte eine Besichtigung – und ein zögerliches Angebot: „Nach langem Überlegen habe ich schließlich doch ein Konzept abgeschickt, habe aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass daraus etwas wird.“ Das Vorhaben, das Gebäude so alt wie möglich zu erhalten und das Flair so wenig wie möglich zu verändern, kam letztendlich an.

Im Sommer folgte der Zuschlag, es ging an die Renovierungsarbeiten. Fenster wurden gestrichen, Böden geschliffen und eingelassen, der Dachboden gedämmt, Wände abgeschabt und neu gestrichen. Und das Plumpsklo kam raus. „Wir haben vieles selbst gemacht und vor allem an den Samstagen hier gearbeitet. Es ging viel Zeit für Kleinigkeiten drauf, die man vorher schwer abschätzen konnte, lauter kleine Handgriffe“, blickt sie zurück. Der Beruf des Fliesenlegers und Ofensetzers kam Alfred Kelih zugute. Für seine Frau, eine Logopädin, war es ein Ausgleich zur Arbeit.

Die Einrichtung ist mehr als nur „Vintage“

Interesse an der Restauration, alten Gegenständen und Gebäuden haben die beiden schon länger. „Aber das war schon eine andere Herausforderung“, sagt Anita Kelih, als sie im ehemaligen Warteraum des Bahnhofes steht. Hier ist eine kleine Sitzecke eingerichtet – mit Möbeln, die mehr als nur „Vintage“ sind. „Wir haben die Einrichtung bewusst so gewählt und vor allem online nach alten Stücken gesucht“, erklärt sie. In den beiden Schlafräumen stehen Betten, deren Stil vor vielen Jahrzehnten modern war. Hier ein alter Kamin im Vorzimmer, dort ein alter Holzherd in der kleinen Küche. Nur das Badezimmer ist aus der heutigen Zeit.

Im gesamten Wohnbereich gibt es keinen Fernseher. Umso überraschender ist ein WLAN-Router mitten auf einem Tisch. „Der gehört den Gästen“, sagt Kelih. Klar, wie könnte es anders sein. Immerhin steht die Gastgeberin in einem Gebäude, das um 1900 erbaut wurde und möglichst „naturbelassen“ bleiben soll. Deshalb habe sich eine Ganzjahresnutzung von selbst ausgeschlossen, betont sie.

Zu viel hätte gedämmt und isoliert werden müssen – also das Gebäude verändert: „Es wäre schnell verbaut gewesen.“ Selbst die Türen wurden nicht getauscht, stattdessen sorgen Glastüren hinter den historischen Türen für die zeitgemäße Abdichtung nach draußen. Keine Ganzjahresnutzung, keine Privatnutzung: Was bleibt, ist die touristische Vermietung als Ferienwohnung. Das besondere Flair gefällt bestimmt nicht nur Eisenbahn-Liebhabern.

Waldviertelbahn-Haltestelle ist noch in Betrieb

Wieder zurück auf der Terrasse mit Blick auf die Bahngleise, die samt Haltestelle weiter von der Waldviertelbahn genutzt werden. In den nächsten Monaten soll es an die Gartengestaltung gehen, etwa auch ein alter Schuppen rekonstruiert werden. Ein Hupen ist zu hören, der Zug nähert sich und passiert den Bahnübergang. Anita Kelih setzt zum Winken an, der Lokführer grüßt mit einem weiteren Hupen. Ja, es ist ziemlich laut – aber auch ziemlich cool.

