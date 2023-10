Gmünd: Eigentümer-Wechsel bei Glasfaser-Pionier NBG

Das wirtschaftlich herausfordernde Jahr 2022 hatte in der NBG-Holding-Gruppe wie mehrfach berichtet Prozesse in Gang gesetzt, die nun auch in einen Eigentümer-Wechsel mündeten. Man beschreite einen erfolgreichen Weg der Neuausrichtung, heißt es aus dem Unternehmen mit Sitz im Access-Industrial-Park in Gmünd – mit einem Rekordauftragsstand im Kerngeschäft, der Herstellung von robusten Stahlröhrchen („Fiber in Metal Tubes“), in die feine Glasfaser-Stränge eingebettet werden. Der Erfolg sei „nicht nur einem rigorosen Sanierungsmanagement der seit Ende 2022 agierenden Geschäftsführung, sondern insbesondere dem Engagement aller NBG-Mitarbeiter zu verdanken“.

Mit neuen Gesellschaftern soll Personal aufgestockt werden. Ziel der Unternehmensführung und der nach einem Gesellschafterwechsel neuen Eigentümer – die Linzer Rechtsanwaltskanzlei Dumfarth Klausberger und die Siscon um Unternehmensberater Wolfgang Fuchs – sei die nachhaltige Schaffung von Stabilität für die Beschäftigten und das Unternehmen: „Dabei sind die Sicherung der Zahl der Arbeitsplätze bzw. der Ausbau der Produktion von oberster Bedeutung.“

Vor diesem Hintergrund werden auch laufend die Fühler nach neuen Mitarbeitern im Produktionsbereich ausgestreckt. Geschäftsführer Tom Seidl spricht gegenüber der NÖN von der Suche nach „mindestens drei bis fünf Schichtarbeitern“, genauso bestehe Bedarf an hochspezialisierten Technikern für Forschung & Entwicklung. In der NBG-Gruppe sind demnach aktuell 96 Mitarbeitende beschäftigt, davon 80 für das Röhrchenwerk.

NBG als „wichtigen und treibenden Wirtschaftsfaktor“ sichern. Eigentümer und Geschäftsführung wollen NBG in Gmünd gemeinsam als „wichtigen und treibenden Wirtschaftsfaktor“ erhalten und in die Zukunft führen. Um das sicherzustellen, werden aktuell verschiedene Optionen für eine Partnerschaft der Holding mit strategischen Investoren oder Finanzinvestoren geprüft.