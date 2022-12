Neubau eröffnet Nach Ende von Merkur: Wechsel von Billa & Penny in Gmünd abgeschlossen

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Billa-Vertriebsdirektor Hamed Mohseni, Marktmanager Mario Kahl, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Vertriebsleiter Hermann Bachleitner Foto: BILLA AG / Stefan Zamisch

D er Wandel von Merkur zu Billa Plus Anfang 2011, vom gegenüber gelegenen Billa zu Penny im Frühjahr 2022 und vom alten Penny zu Billa ist in Gmünd abgeschlossen: Der am Ort des früheren Pennymarktes in der Weitraer Straße neu errichtete Billa ist nach dreimonatiger Bauzeit eröffnet.