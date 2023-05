Gmünder Eislaufplatz wird jetzt zum Basketball-Court

Gmünd Die Stadt Gmünd geht am Weg zum Sport- und Freizeitzentrum den nächsten Schritt: Der im Winter an einem Teil des Fußball-Spielfeldes am früheren „SV-Platz“ aufgebaute Eislaufplatz wird noch vor dem Sommer zum Basketball-Court umgerüstet. Zugleich wird das Areal an den bestehenden Geh- und Radweg in der Schremser Straße angebunden.

Fünf Monate ist es her, dass sich der Gemeinderat auf einen Deal mit der SVg einigte, durch den hinter der Firma Baumann ein großer Teil des aufgelassenen Fußballfeldes sowie fünf alte Tennisplätze am Zugang zum Teichkettenweg in die Kontrolle der Stadt gelangten. Ein bis Ostern rege frequentierter Synthetik-Eislaufplatz entstand, der Verein begann mit dem Bau von vier neuen Tennis-Sandplätzen.

Foto: Markus Lohninger

Nun brachte Sport-Stadtrat Johannes Seidl (ÖVP) – er hatte schon zum Start im Dezember Nutzungsmöglichkeiten des weitläufigen Areals auch für Skater, Fuß-, Basket- oder Beachvolleyball, als Funcourt oder „Pumptrack“ in Aussicht gestellt – das nächste Projekt zur Abstimmung: Die Stadt Gmünd investiert etwa 25.000 Euro in einen Outdoor-Basketballplatz.

Ziel ist es, damit die ganzjährige Nutzung der Eisfläche zu ermöglichen und diese mit dem Überzug im Sommer vor UV-Strahlen zu schützen. Im Vorfeld habe es dazu Beratungen mit dem österreichischen Basketballverband gegeben, der in Wien bereits einen Outdoor-Basketballcourt umgesetzt habe, sagte Seidl, jahrelang selbst Landesliga-Basketballer beim UBBC. Angeschafft wird ein hoch belastbarer, witterungsbeständiger Sportboden aus thermoplastischen Elastomere und Polypropylen, der nach und vor dem Winter rasch auf- und abgebaut werden kann. Alle außer jenen zwei Banden, hinter denen Korbanlagen installiert werden, bleiben stehen.

Erste Korbleger sollen noch diesen Sommer möglich sein – die Lieferzeit beträgt laut Seidl drei bis vier Wochen, danach sollen mit Unterstützung des Bauhofs der Boden verlegt und Betonfundamente für die Korbanlagen geschaffen werden.

Der Geh- & Radweg in der Schremser Straße erhält an dieser Stelle eine sichere Anbindung an die Schulgasse. Foto: Markus Lohninger

Radweg zu Sportanlagen und Schulgasse

Tendenziell nicht mehr vor dem Sommer, aber noch heuer soll auch um das Sportareal im großen Stil gearbeitet werden: Geplant ist ein etwa 120 Meter langer Radweg als Verbindung von Schremser Straße, Sport-& Freizeitzentrum sowie Schulgasse. Hinter dem früheren Fußballtor sind zudem mehrere öffentliche Kfz- & Rad-Abstellplätze, E-Ladestationen und eine neue Ortsbeleuchtung vorgesehen.

Der Gemeinderat vergab auf Antrag von Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) einstimmig Aufträge über insgesamt etwa 133.000 Euro an Leyrer+Graf und 12.300 Euro für die Beleuchtung an EVN-Lichtservice.

Förderungen stehen für beide Investitionen in Aussicht.

