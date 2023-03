Teiche, Moore, Wiesen, Wälder: So besonders ist der Bezirk Gmünd

Auf eine fotografische Exkursion zu einigen der schönsten und besonders schützenswerten Flecken im Bezirk Gmünd dürfen Interessierte Klaus Dacho begleiten.

Der Nondorfer ist bekannt für ausdrucksstarke Vorträge über seine Reisen. Nun zeigt er Bilder zum Träumen, die praktisch „vor der Haustür“ entstanden sind. Die Premiere seiner neuesten Multimedia-Präsentation mit dem Titel „Von Teichen und Mooren, Wiesen und Wäldern“ fand am 24. Februar im Gmünder Palmenhaus statt.

Den Schätzen der Natur auf der Spur

Seit vielen Jahren ist Dacho, oft in Begleitung von Fachleuten wie Ernst Wandaller, Wolfgang Dolak und Axel Schmidt, unterwegs in den Europaschutzgebieten der Waldviertler Heide-, Moor- und Teichlandschaft. Unzählige Fotos und Videos der Naturschätze hat er hier mit Kamera und Drohne aufgenommen. Fast meditativ wirken die Bilder, die er, untermalt von Klavier- und Geigenmusik und lebhaften Geräuschen aus der Natur, präsentiert.

Er geht auf Tour durch seltene Lebensräume in ursprünglichen Mischwäldern und einzigartigen Streifenfluren, die bei der Besiedelung der Region vor 1.000 Jahren durch Rodung und Bewirtschaftung entstanden sind. Dacho dokumentiert die bunte Pflanzen- und Insektenvielfalt auf Magerwiesen, beobachtet Vogelscharen am „Buffet“ bei abgefischten Teichen und erklärt, warum Moore die „unterschätzten Klimaschützer“ sind.

Was wir für Klima- und Artenschutz tun können

Intakte Moore sind effektive Kohlenstoffspeicher, ihre Renaturierung wichtig. Eine positive Nachricht: Die Wasserstände, zum Beispiel im Gebhartser Moor, sind derzeit laut Dacho sehr erfreulich.

Mit seiner Präsentation zeigt Dacho die Bedeutung dieser Gebiete für Landschaftscharakter und vor allem Artenvielfalt auf und lässt die Besucher atemberaubende Blicke auf ganz besondere geflügelte Bewohner und Durchreisende werfen, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen.

40 Tierarten sind es im Bezirk insgesamt, die vom Aussterben bedroht sind. Alle sechs Jahre wird ein Monitoring im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU gemacht. „Leider schreitet das Artensterben voran“, sagt Dacho, und: „Was wir hier vor Ort tun können, ist zum Beispiel weniger Boden zu versiegeln.“

Weitere Termine

Am 21. März zeigt Klaus Dacho „Von Teichen und Mooren, Wiesen und Wäldern“ im Rathaus Weitra, bereits am 17. März gastiert er mit „Lavendelblüte in der Provence“ wieder im Palmenhaus Gmünd.

