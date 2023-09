Borderland Dixieband: 20 Jahre New Orleans Jazz aus dem Waldviertel

„Celebrating 20 Years“ heißt der Titel der neuen CD der Borderland Dixieband um Thomas Kreuzer aus Gmünd. Vor 20 Jahren wurde die Musikgruppe gegründet, sie umfasst aktuell fünf Mitglieder und bietet New Orleans Jazz aus dem Waldviertel. 16 Stücke wurden im Studio eines Bandmitglieds aufgenommen. Entstanden ist eine Sammlung „mit vielen Klassikern aus der Szene“, wie Thomas Kreuzer erklärt.

Die Musik der Borderland Dixieband sei oft improvisiert, wodurch mitunter einzigartige Interpretationen entstehen. Kreuzer: „Vieles wird man nie wieder so hören wie auf diesen Aufnahmen.“ Zu hören ist die Band in nächster Zeit bei unterschiedlichen Anlässen quer durchs Waldviertel, eine neuerliche Teilnahme am „Schillerwitzer Elbe-Dixie“ in Dresden und eine Reise nach New Orleans seien aber genauso ein fixer Wunsch der Gruppe, sagt er. Dass die Borderland Dixieband ein langfristiges Projekt ist, sei übrigens schon bei der Gründung klar gewesen.