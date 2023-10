„Digree“: Neustart am Weg zum Sonnenstrom-Großproduzenten

Am Anfang war die Idee eines energieautarken Access-Industrial-Parks in Gmünd-České Velenice. Daraus entwickelte sich im Vorjahr wie berichtet die „Digree GmbH“, die im Namen die Begriffe „digital“ & „green“ vereint und auf millionenschweren Ausbau „grüner“ Energiegewinnung im Waldviertel fokussiert ist.

Vor wenigen Tagen wurde die Gesellschaft zur Gänze von einer neuen Eigentümergruppe übernommen, die schon 2024 gewaltige Energieparks mit zumindest 5.000 kWp realisieren will.

Auch Harald Buchhöcker stieg ein. Von den ursprünglichen Eigentümern der Gesellschaft um NBG Holding und B&C blieb nur NBG- und Digree-Geschäftsführer Tom Seidl, der über seine „TS One GmbH“ eine 5-%-Beteiligung auf 20 Prozent aufstockte. Mit 20 Prozent stieg zudem Harald Buchhöcker mit seiner „HB Service & Consulting GmbH“ ein. Gemeinsames Ziel ist neben Marketing und Vertrieb die Suche nach potenziellen Flächen für Solarparks.

Die weiteren 60 Prozent der Digree teilen sich die ausführenden Firmen von Engineering bis zur Errichtung: Photovoltaik-Profi Johannes Rindhauser mit der PV Technologies GmbH, der auch als zweiter Geschäftsführer einsteigt und unter anderem für das PV-Kraftwerk am ehemaligen Stölzle-Areal in Alt-Nagelberg verantwortlich zeichnet, sowie die LSG-Group als Bau- & Errichtungsgesellschaft für PV-Projekte. LSG plant und baut Photovoltaik-Kraftwerke in Österreich, Kroatien, Rumänien und Serbien.

Noch im Oktober soll begonnen werden, die Digree mit neuem Leben zu füllen. Sprich: Zwei bereits in Ausarbeitung befindliche PV-Projekte sollen zur Umsetzung im Jahr 2024 geführt werden. Konkrete Flächen nennt Geschäftsführer Seidl gegenüber der Gmünder NÖN noch nicht. Jedenfalls: Eines soll im Umland der Bezirkshauptstadt auf etwa 1.500 kWp – also um die Hälfte mehr als der große Solarpark an der B41 bei Hoheneich – kommen, das auf verbauter Fläche im Access-Park vorgesehene andere Projekt auf 3.500 bis 5.000 kWp.

„Augen und Ohren offen halten.“ Parallel zu den beiden schon in der Pipeline stehenden PV-Projekten wollen Tom Seidl & Co „die Augen und Ohren offen halten“, um potenzielle Flächen für Photovoltaik auszumachen, deren Besitzer mit Bau- und PV-Gesellschaft vernetzen, auch Kommunen ins Boot holen. Die Digree könne selbst als Betreiberin auftreten, muss aber nicht, sagt Seidl.

Auch die Gründung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG) ist ein aktuelles Thema. Co-Geschäftsführer Rindhauser bringt in der Hinsicht einige Erfahrung mit, er war Sonnenstrom-Pionier mit PV Technologies aus Neudorf und einst auch an der Gründung einer der ersten EEGs in Österreich beteiligt.