Am Gmünder Schubertplatz: Wechsel in Friseur-Salon Paulhart

Der Abschied muss schwergefallen sein, das merkt man. Und doch schwingt Erleichterung mit. Petra Paulhart hat 2010 den Friseursalon ihrer Eltern am Schubertplatz in Gmünd-Neustadt übernommen, Anfang Juni gibt es dort einen Wechsel. Paulhart übergibt den Salon an Silvia Widhalm - deren Weg sie eher zufällig nach Gmünd geführt hat. Die gelernte Friseurin kommt aus Waidhofen, hat ihre Lehre in Wien absolviert und bis vor Kurzem in Horn gearbeitet. Den Gedanken an die Selbständigkeit hatte sie schon länger.

„Ich habe mich beim Steuerberater über eine Salonübernahme informiert und ihn gebeten, sich zu melden, sollte es etwas Passendes geben“, erzählt Widhalm. Fast zeitgleich beschäftigte sich Petra Paulhart mit der Suche nach jemandem, der ihren Salon am Schubertplatz übernehmen wollte. Paulhart lebt in Wien, ist in den vergangenen Jahren nach Gmünd gependelt. Unterstützung in der Geschäftsführung bekam sie von Salonleiterin Sabine Stephan.

„Der Salon ist ein eingesessener Betrieb, der weitergeführt wird, weil er gut läuft.“ Petra Paulhart

Vor allem auch nach einer Erkrankung sei das Pendeln zunehmend zur Belastung geworden, sagt Petra Paulhart. Die Entfernung habe schließlich zu ihrer Entscheidung beigetragen: „Der Salon ist ein eingesessener Betrieb, der weitergeführt wird, weil er gut läuft.“ Zu diesem Betrieb gehörten zwischenzeitlich auch eine Kooperation mit der Sole-Felsen-Welt, ein Salon unter anderem für Maniküre, Pediküre und Haarentfernung am Stadtplatz und ein Workshop-Angebot der Chefin.Bestehendes Friseurinnen-

Team wird übernommen

Petra Paulhart hat den Friseurberuf in Wien erlernt, kam durch die Übersiedelung ihrer Eltern nach Gmünd und verbrachte einige Berufsjahre beim Theater und im Ausland. 2019 wurde das Geschäft am Schubertplatz um die benachbarte Lotto-Toto-Annahmestelle erweitert - das besteht aktuell nicht mehr. Silvia Widhalm übernimmt die drei Mitarbeiterinnen des Salons und will Kooperationen mit den Landeskliniken etwa rund um den Haarersatz für Chemopatienten weiterführen. Was sich ändert, ist der Name: Aus dem „Salon Paulhart“ wird „Silvias Hairstyle“. Dass sie sich in Gmünd den Wunsch der Selbständigkeit erfüllen kann, freut sie: „Es hat gleich gepasst und harmoniert.“

Für Petra Paulhart sind indes die Tage des Abschiednehmens gekommen. Das Pendeln fällt für sie nun weg, beruflich will sie sich auf die Arbeit mit Chemopatienten konzentrieren. Es sei ihr wichtig, sich bei allen Kunden, Freunden und Mitarbeitern des Salons zu bedanken, sagt sie. Auch im Namen ihrer Eltern: „Es ist ja doch eine Ära, die zu Ende geht.“

