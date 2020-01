Mit 1. Jänner tritt die bekannte Ärztin Barbara Dienstl die Leitung der Chirurgischen Abteilung am Landesklinikum Gmünd an (die NÖN berichtete). Ihre Pläne gab die erste Primaria an dieser Abteilung gegenüber der NÖN nun bekannt.

Logische Konsequenz. Für Oberärztin Barbara Dienstl sei die Bewerbung für das Primariat eine logische Konsequenz ihrer Laufbahn am Landesklinikum Gmünd gewesen. „Mit dem Krankenhaus bin ich sehr stark emotional verbunden“, so Dienstl. Das würde sich in einem hohen Maß an Verantwortung für die Abteilung und deren Personal niederschlagen.

„Mit dem Krankenhaus bin ich sehr stark emotional verbunden.“Barbara Dienstl

Ausrichtung für die Zukunft . „Besonders wichtig ist mir die Zusammenarbeit mit allen Gesundheitseinrichtungen der Region und darüber hinaus, als auch die Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten“, zeigt Dienstl auf. Mit ihrem Team will die Primaria verstärkt die Patienten in den Fokus rücken und eine wohnortnahe und qualitativ hochstehende chirurgische Basisversorgung sicherstellen.

Wahlarztordination . Seit 2016 bietet die beliebte Ärztin auch die Möglichkeit, sich in ihrer Wahlarztordination in Hoheneich behandeln zu lassen. „Die Ordination in Hohen eich macht mir sehr viel Freude und bleibt natürlich nach wie vor offen“, betont Barbara Dienstl, die mit ihrer Familie in Hoheneich wohnt.

Ausbildung. Die frisch bestellte Primaria blickt auf eine langjährige Erfahrung im Landesklinikum zurück. 1990 begann sie ihre Laufbahn an diesem Krankenhaus. Nach der Ausbildungsphase wurde sie 1999 zur Fachärztin für Chirurgie, 2009 zur ersten Oberärztin und somit zur stellvertretenden Abteilungsleiterin bestellt. Sie absolvierte Aus- und Weiterbildungen in England, Deutschland, der Schweiz und vielen Standorten in Österreich. Neben der klassischen Chirurgie spezialisierte sie sich auf Venenerkrankungen und chronische Wunden.

Zahlen und Fakten. Rund 900 Operationen werden jährlich an der Chirurgischen Abteilung in Gmünd durchgeführt, davon sind 350 Krampfadernoperationen. Rund 10.000 Patienten kontaktieren die Chirurgische Ambulanz. 22 Betten stehen für die stationäre Behandlung zur Verfügung, dazu kommen sechs Betten für die tagesklinische Versorgung und ein Bett für die Überwachungsstation. Das Team besteht aus sechs Fachärzten und zwei Assistenzärzten.