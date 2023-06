Erstmals in Litschau: Antiquitäten und Kunst bei Messe im „Moment“

Schwer, ein Highlight fürs Foto auszuwählen, wenn man von lauter Schätzen umgeben ist. Noch dazu wenn jeder davon etwas ganz Besonderes ist, manchmal sogar ein Einzelstück. Wirklich einfach fiel die Entscheidung keinem der Teilnehmenden bei der ersten Kunst- und Antiquitätenmesse in Litschau.

Dass es im Veranstaltungsgebäude „Moment“ hoch über dem Litschauer Herrensee am Wochenende viel Spannendes zu sehen gab, erkannte auch der Laie: Möbel und Skulpturen, Schmuck und Bilder, Kleinantiquitäten und Dekoration.

Durch einen Bekannten habe er Litschau kennengelernt, sagt Didier Morteveille, Organisator mit Galerie in Wien und Büro in Salzburg. Bald sei der Gedanke entstanden, dass sich das „Moment“ gut für eine Messe eignen könnte. In Klosterneuburg sind seine Kunst- und Antiquitätenschauen bereits ein jährlicher Fixpunkt - in Litschau sollen sie es werden. Wie das Angebot dort angenommen wird, sei im Vorfeld schwer einzuschätzen gewesen, erklärt Morteveille.

Insgesamt 15 Aussteller waren am Wochenende vor Ort. Morteveille selbst brachte etwa die Bronze-Figur „Grazien“ von Sándor Rétfalvi und den Holzschnitt „Tändelei“ von Emil Nolde mit. Reges Interesse gab es auch am Stand von Monika Eder-Stieblo: Die Händlerin war manchem Besucher aus „Bares für Rares Österreich“ bekannt. Friedrich Linder aus Horn zeigte Kleinantiquitäten, Maximus Liedermann aus Krems antikes Mobiliar - auch mit der Möglichkeit zur Restaurierung - und der Wiener Kunsthändler Werner Zöchling stellte ein Buffet von Otto Wytrlik (um 1900) aus.