Erneut viel los am Litschauer Oktoberfest-Wochenende

Die „Wien auf der Alm“ fand am 20. Oktober bei Karin und Dieter Gaugusch in Loimanns statt. Angeboten wurden kulinarische Köstlichkeiten wie Surstelze, Weißwurst mit Brezn und Ente mit Rotkraut. Die musikalische Gestaltung übernahm Familie Hölzl, die für eine zünftige Wiesnstimmung gesorgt hat. Im Stadl der Alm gab es eine „After-Party“, die der Verein „Alm Racing“, der auch am Traktorrennen in Reingers teilgenommen hat, organisiert hat.

Am Sonnenhof der Familie Biro in Saaß war im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe am 21. Oktober eine „Oktober-Retro-Party“angesagt. Im Festzelt gab es Grillhendl und Surroller, ehe die Retro-Party angelaufen ist. Günter Seidl fungierte als DJ Antony Green. Bei typischer Oktoberfestmusik und Schlagern feierten die Gäste ab. Es gab auch eine Tombolaverlosung, bei der heimische Produkte zu gewinnen waren.

Mit dem Frühschoppen, organisiert vom Verein „Leben in der Region Litschau“, am 22. Oktober am Areal des Bauernmarktes endete dieses erfolgreiche Oktoberfest-Wochenende. Bei allen drei Terminen konnten – so wie bei den Veranstaltungen in der Vorwoche – die Organisatoren viele Besucher begrüßen. Am 25. Oktober gibt es noch einmal eine Veranstaltung im Rahmen der Oktoberfestl'n in Litschau: Um 17 Uhr beginnt die Oktoberfestparty in der „Verweilzeit“, dem Café am Herrensee. Dabei werden auch Spenden an Vereine übergeben.