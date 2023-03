Spektakulärer Hubschraubereinsatz am Weitraer Schlossturm

Wie Manfred Ruttner von der Netzplanung A1-Telekom erklärt, werde durch dieses Projekt die gesamte Konstruktion am Schlossturm verbessert, umgebaut und modernisiert. Die neueste 5G-Technologie hält Einzug. „A1 modernisiert laufend das Mobilfunknetz, aber so spektakulär wie hier in Weitra ist es ganz selten“, betont Ruttner. Die neue Installation am Schloss soll noch diese Woche in Betrieb gehen.

Für den Transport der rund 1.100 Kilo schweren Teile des alten und neuen Mastens sorgte Pilot Josef Hager von der Firma Wucher mit einem Eurocopter. Vier Flüge waren dafür vom Bauhof der Fürstenberg’schen Güterverwaltung aus notwendig. Die Arbeiten am Schlossturm übernahm die Firma SPL als Generalunternehmer für A1. Bauleiter Florian Berthold und sechs Mitarbeiter waren vom Einsatzort begeistert. „Hubschraubereinsätze hatten wir bei der Montage von Funkmasten schon öfter, aber auf einem Schloss haben wir noch nie gearbeitet“, sagt Berthold.

Über den Dächern von Weitra: Im Eurocopter mitgeflogen

Viele Schaulustige wohnten diesem besonderen Hubschraubereinsatz bei. Bürgermeister Patrick Layr, Straßenmeister-Stellvertreter Franz Schneider und Gutsverwalter Mario Klopf hatten sogar die Gelegenheit, mit dem Eurocopter mitzufliegen.

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weitra sorgten für die kurzfristigen Sperren der B41, der Zwettler Straße, der Bergzeile und der Stadlgasse. „Mit einer angehängten Last darf ein Hubschrauber keine befahrene Straße queren“, erklärt Franz Schneider.

Souverän meisterten die Beteiligten die Montagearbeiten am Schlossturm. Auch das Wetter mit Windstille und etwas Sonne spielte mit.

In den nächsten Wochen werden auch Magenta und der Behördenfunk ihre Sender am neuen Masten installieren. Übrigens: Die Fahne der Familie Fürstenberg wird auch an diesem neuen Masten aufgezogen – aber nur, wenn das Schloss geöffnet ist. „Früher war das Usus, wenn der damalige Fürst Karl Egon in Weitra anwesend war“, sagt Mario Klopf.

