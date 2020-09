Den Kiefer hat der neue Schremser Facharzt für Kieferorthopädie nicht nur im Namen, sondern auch im Logo – wenn auch als Zapfen des Kiefernbaumes. Für Günter Flatischler ist es eine Hommage an den Fachbereich und seine Verbundenheit zur Natur Skandinaviens und des Waldviertels: In Wien geboren und aufgewachsen, kam er 1987 nach Schweden, studierte und sammelte Erfahrungen. „In Schweden und im Waldviertel ist die Landschaft ähnlich. Es ist hier sehr schön“, schwärmt er.

Eine von 37 Kassenplanstellen in NÖ

Flatischler betreut alle Kassen und übernimmt damit die Planstelle von Karl Müller-Bruckschwaiger, der seit 2015 in Schrems tätig war. Die Kassenstelle im Bezirk Gmünd ist eine von 37 in ganz Niederösterreich: „Nur Vertragskieferorthopäden dürfen die Gratiszahnspange für Kinder und Jugendliche als Kassenleistung anbieten“, informiert die ÖGK.

Alle Wege führten nach Schrems

Noch ist Flatischler Untermieter in der Ordination von Zahnärztin Marlis Bergmann. Seit August bietet er dort nach telefonischer Vereinbarung Beratungen an, mit den Behandlungen soll in den nächsten Wochen begonnen werden. Die geteilte Praxis ist aber nur eine Zwischenlösung: Im Dachgeschoß der Immobilie in der Schulgasse wird ausgebaut.

Noch vor Weihnachten will Günter Flatischler seine kieferorthopädische Ordination einen Stock höher verlegen. Vorgesehen sind drei Behandlungsstühle und Ordinationszeiten dienstags und mittwochs – und sonst mit Voranmeldung. Hauptleistung des Kieferorthopäden sind Zahnspangen – etwa bei Kindern, um das Wachstum zu beeinflussen und möglichen Problemen vorzubeugen.

Digitale Zukunft der Kieferorthopädie

Tabletts ersetzen die Anamnese am Papier, die Daten werden direkt ins System gespeichert. Anstatt der Zahnabdrücke für Spangen zaubert ein 3D-Scanner das Abbild von Kiefer und Zähnen auf den Computerbildschirm. Die Investitionen in die Ausstattung werden sich auf ungefähr 300.000 Euro belaufen, sagt Flatischler.

Unterstützung bekommt er von einer Assistentin und von seiner Lebensgefährtin Lydia Schmelzle im Ordinationsmanagement: „Wir sind motiviert, hier etwas Neues aufzubauen“, sagt sie. Wenn der Bedarf an Personal steigt, „werden wir sicher nicht zu dritt bleiben“, ergänzt Flatischler.

Vom Wald an den Hafen und zurück zum Wald

Im Vergleich zu Schweden und dem Waldviertel gibt es in Südengland weniger Wälder. Trotzdem lebte Günter Flatischler von 1996 bis heuer in der Nähe der Hafenstadt Portsmouth, hatte seit Anfang der 2000er Jahre eine eigene Praxis. Einige Patienten habe er dort noch und möchte deren Behandlung abschließen. „Ich dachte, es ist Zeit wieder nach Österreich zurückzukommen“, sagt er.

Einmal im Monat ordiniert Flatischler auch in Maria Enzersdorf, das wolle er beibehalten. Das Waldviertel scheint ein Platz zu sein, um Wurzeln zu schlagen: Zum Hauptwohnsitz im Weinviertel kam ein Nebenwohnsitz in Gmünd. Seine Lebensgefährtin kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald – und erkennt freilich auch Ähnlichkeiten zur neuen beruflichen Heimat. Von der Waldviertler Landschaft sind beide begeistert: „Man braucht nur beim Fenster rauszuschauen und sieht die Bäume.“ Nach über 30 Jahren im Ausland freut er sich aber nicht nur über die schöne Natur: „Das Essen ist in Österreich immer noch besser als sonst wo.“