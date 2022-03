Frühere Raiffeisen-Filiale: Betrieb zieht von Gmünd nach Reingers

Der Mast, an dem früher die Raiffeisenbank-Fahne geweht hat, ist leer und auch den Schriftzug über dem Eingang gibt es nicht mehr. Seit Jahresende ist die Bankfiliale in Reingers wie berichtet geschlossen, die Räumlichkeiten standen leer. Anfang April zieht dort die Sunsystem GmbH rund um Geschäftsführer Martin Hubinger ein. Er verlegt den Firmenstandort vom Gmünder Access-Industrial-Park in den Norden des Bezirkes.

Martin Hubinger hat sich vor einigen Jahren selbständig gemacht. Foto: privat

Das habe vor allem praktische Gründe, sagt Hubinger. Immerhin wohnt er mit seiner Familie im tschechischen Nová Bystřice: „Nach Reingers fahren wir nur zehn Minuten, nach Gmünd hingegen eine dreiviertel Stunde.“ 2018 habe sich das Unternehmen im Gründerzentrum im Access-Industrial-Park angesiedelt, erzählt er. Vor dem Gang in die Selbständigkeit war Martin Hubinger bei Fertigteilhausprofi Hartl-Haus im technischen Bereich tätig.

„Ich habe lange Zeit nur im Büro gearbeitet, das wurde mir irgendwann zu langweilig und ich wollte auch raus an die frische Luft“, sagt er. Deshalb gehört er im eigenen Betrieb auch zum Montageteam – neben zwei weiteren Fachkräften. Im Büro werden zwei Mitarbeiter beschäftigt, auch sie übersiedeln mit nach Reingers. Von dort aus sollen künftig die Baustellen betreut werden.

Das Unternehmen hat sich auf Überdachungen, Beschattungssysteme und Aluprodukte spezialisiert. Am neuen Standort in Reingers ist aus dem Grund auch ein Schaubereich geplant. Ein paar Adaptierungen waren nötig, die Umbauarbeiten waren in den vergangenen Tagen schon am Laufen – sollen aus der ehemaligen Bankfiliale doch in erster Linie Büroräumlichkeiten für die administrativen Tätigkeiten werden. Eigentümerin des Gebäudes ist die Gemeinde, zum neuen Vertrag mit einer Monatsmiete über 345,32 Euro gab es vom Gemeinderat am Freitag einstimmig grünes Licht.

