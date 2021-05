Der aus Ungarn stammende Janos Zomboracz, der seit 25 Jahren in der Gastronomie tätig ist, ist der neue Pächter des Niederschremser Lokales „Dorfbründl“. Er ist gerade gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern des Dorfvereins bei Restaurierungsarbeiten – öffnen will er am 3. Juni.

Neuer Pächter wurde herzlich aufgenommen

In einem dazugehörenden, ehemaligen Stadl wurden der desolate Verputz abgeklopft und die Natursteinmauer freigelegt. Nun werden die Fugen mit Mörtel verschlossen. Am Fußboden sollen Dielenbretter verlegt werden. Zomboracz hat bereits bei Benjamin Layr, der das Lokal wie berichtet bis vor Kurzem geleitet und coronabedingt das Handtuch geworfen hatte, als Kellner gearbeitet und die Liebe zu Ort und Dorfbründl entdeckt. Mit eine Rolle für die Entscheidung, selbst zum Pächter zu werden, spielte auch seine herzliche Aufnahme durch die Gäste und Bevölkerung, sagt er.

„Ich habe so viele Ideen und Gedanken, die man alle auf einmal gar nicht umsetzen kann.“ Janos Zomboracz

Seine Gastronomieerfahrung hilft sehr, zieht sich quer durch verschiedenste Lokalitäten wie Irish Pub, Nobelheurige in Wien und Klosterneuburg, bis zum Sportrestaurant. Nun möchte Janos Zomboracz aus dem Dorfgasthaus ein Lokal für jedermann machen. „Ich habe so viele Ideen und Gedanken, die man alle auf einmal gar nicht umsetzen kann“, erzählt er: „Zahlen mit Karte wird auch möglich sein.“

Gutbürgerliche Küche und Bodenständigkeit

Der neue Gastronom verrät auch seine kulinarischen Ideen: „Es gibt eine kleine, kalte Karte. Es wird auch warme Speisen geben, anfangs aber eine nicht allzu große Auswahl. Wenn entsprechende Nachfrage vorhanden ist, sind auch Menüs geplant.“ Vor allem will er Suppen auf die Speisekarte setzen, weil bei Kindern immer wieder die Nachfrage danach komme.

„Alles in allem soll es eine gutbürgerliche Küche mit bodenständigem Angebot, für Einheimische sowie für Touristen werden, aber es muss sich natürlich alles erst einspielen. Danach plane ich noch ein Spezialgericht nach Omas Rezept, eingelegtes Backhendl und auch Essen zum Abholen“, erklärt der Gastronom. Ihm schweben neben regionaler Küche mit regionalen Zutaten auch internationale Gerichte an den Wochenenden vor, wie zum Beispiel ungarische Abende, italienische Tage, Stelzenessen oder Grillabende. So will er auch am 3. Juni zur Eröffnung bei ungarischer Gulaschsuppe mit Bier für Erwachsene und „nicht scharfer Suppe“ für Kinder einladen.