Gebürtiger Deutscher übernimmt früheres „Waldviertler Stüberl“

Schon als das „Waldviertler Stüberl“ Ende Dezember geschlossen hat, wurde eine Nachfolge-Lösung angekündigt. Das Lokal an der Adresse Bahnhofstraße 1 in Gmünd sollte auch weiterhin ein Gasthaus bleiben.

Nun ist tatsächlich ein Nachfolger gefunden. Gebürtig aus Deutschland, hat Silvio Pertuch das Lokal gepachtet und will es gemeinsam mit Geschäftsführerin Sabrina Klein ab voraussichtlich 8. Februar zum „Schmankerl-Treff“ machen. Pertuch lebt seit 2019 in Österreich, derzeit in Leonding. Auch wegen der räumlichen Entfernung soll Sabrina Klein, wie Pertuch erklärt, als Geschäftsführerin den laufenden Betrieb im Blick haben. Ihr zur Seite steht demnach auch weiteres Personal in Service und Küche. Bevor es losgeht, soll laut Silvio Pertuch außen am Gebäude noch eine neue Tafel angebracht werden, innen seien keine großen Änderungen vorgesehen. „Es bleibt so urig, wie es jetzt ist“, sagt er.

Von 2011 bis zum vergangenen Jahreswechsel wurde das Gasthaus wie berichtet vom Alt-Nagelberger Ehepaar Maria und Herbert Köck als „Waldviertler Stüberl“ geführt. Die Wurzeln des Lokals gehen allerdings bis in die 1950er Jahre zurück, als dort das Gasthaus Stiedl gegründet wurde. Später wurde daraus das Café Holy und in den 1980er Jahren das Steirerstüberl. Dass es nun weitergeht, freut auch Verpächterin Maria Lesnik: „Ich wünsche dem Team viel Erfolg.“

