Beim traditionellen Übergabemeeting des Rotarylubs Weitra waren am vergangenen Donnerstag an die 25 Mitglieder und Partner mit dabei, als Arthur Buchhöcker die symbolische Clubglocke und somit die Präsidentschaft an Johann Pollak übergab. Als Clubsekretär fungiert weiterhin Alois Müllner. Aus Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen waren diesmal keine Ehrengäste eingeladen.

Der Rotaryclub hat aktuell 27 Mitglieder und half im vergangenen rotarischen Jahr, das von 1. Juli 2020 bis 30. Juni gelaufen ist, wieder zahlreiche Familien aus dem Bezirk Gmünd und der Region, auch der Verein „Tut Kindern Gut“ wurde unterstützt. Als neues Rotarymitglied wurde Bürgermeister Patrick Layr herzlich aufgenommen. Für das kommende Clubjahr hoffen alle Mitglieder wieder auf viele Aktivitäten, durch die Einnahmen lukriert werden können, mit denen rasch und unbürokratisch geholfen werden kann.