Pater Markus Feyertag, der Pfarrer von St. Wolfgang und Spital, wird mit September auch die Pfarre Weitra übernehmen. Er wurde nun als Nachfolger von Stadtpfarrer Leszek Bubinski, der wie berichtet vor dem Ruhestand steht, bestätigt.

„In Weitra kennt man mich, ich habe schon die Urlaubsvertretungen von Pfarrer Bubinski übernommen und bin seit Jahren im Pflege- und Betreuungszentrum als Seelsorger tätig. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, die für Weitra natürlich eine Umstellung bringen wird. Bisher war ja in Weitra immer ein diözesaner Pfarrer tätig, ab September macht das ein Ordenspriester“, meint Pater Markus, der dem Zisterzienserstift Zwettl angehört.

Auch der Abt musste zustimmen. Dass er Bubinski nachfolgen werde, habe einiger Vorgespräche bedurft. Vor allem sei es auch um das Einverständnis aus dem Stift Zwettl mit der Diözese gegangen. Aber: „Nachdem ich nicht abgeneigt bin, auch in Weitra tätig zu sein, bin ich ab September auch Stadtpfarrer.“ Diese Entscheidung sei sinnvoll, denn dadurch seien die Pfarrgrenzen fast deckungsgleich mit den Gemeindegrenzen. „Meine bald drei Pfarren gehören ja alle zur Stadtgemeinde Weitra.“

Pater Markus ehrt sein neues Aufgabengebiet gewissermaßen: „Weitra ist eine bedeutende Stadt und eine uralte Pfarre. Es freut mich besonders, dass jetzt die uralte Kuenringerstadt von einem Pater aus dem noch älteren Kuenringer-Stift seelsorgerisch betreut wird.“

Notwendiges Umplanen. Das Arbeitspensum wird ab September um ein Vielfaches größer. Bisher war Feyertag für die Seelsorge von 300 „Schäfchen“ in St. Wolfgang und 200 in Spital zuständig. Ab September kommen rund 1.900 weitere aus Weitra dazu. „Es wird mehr Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse geben. Mehr als drei Sonntagsmessen, inklusive der Vorabendmessen, gehen aber nicht“, betont der künftige Stadtpfarrer. „Ich werde natürlich auch weiterhin in Spital und St. Wolfgang Gottesdienste feiern, vielleicht öfter unter der Woche.“ In Zeiten der Mobilität sei es aber kein Problem, wenn Gläubige aus einer seiner Pfarren in eine andere zur Sonntagsmesse fahren müssten.

Angebote für Kinder und Jugendliche. Ob und wie Pater Markus in seiner neuen Wirkungsstätte unterstützt werden wird, das will er erst nach seinem Amtsantritt klären. „Bis dahin mische ich mich nicht ein. Ich bin aber sehr froh, dass ich eine komplett renovierte Kirche und einen Pfarrhof in tadellosem Zustand übernehmen kann. Da fallen viele Sorgen weg.“

Wichtig ist ihm, die Pfarre Weitra „einladend“ zu führen. „Die Kirche soll für alle offen sein, vor allem für die Kinder werde ich Elemente während der Messen einbauen. Mir ist es ein großes Anliegen, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass sie wichtig sind, denn sie sind die nächste Generation.“ Dazu will er die Zusammenarbeit mit der Volksschule und dem Kindergarten forcieren, überhaupt mit allen Organisationen kooperieren.

Zeit für die Menschen. Die Seelsorge sei ihm seit jeher ein besonderes Anliegen. „Die Leute kommen mit ihren Freuden und Leiden, da ist es wichtig, dass man da ist und sie ernst nimmt. Das ist mir einfach wichtig, dafür werde ich mir weiterhin Zeit nehmen. Da ist halt Einteilung gefragt.“ Auch die wöchentlichen Messen im PBZ Weitra will er sich nicht nehmen lassen. „Das ist mein Steckenpferd und ich freue mich immer auf das Lächeln der Senioren, wenn sie mich sehen.“

Dass er sich im Alter von 59 Jahren nicht in Richtung Ruhestand blickt, sondern noch mehr Arbeit annimmt, sei kein Problem. „Ich weiß, dass ich auf die Mitarbeit der Gläubigen bauen kann, die ihre Beiträge in den Pfarren leisten werden. Und wenn ich gesund bleibe, dann bleibe ich ja noch einige Jahre aktiv.“ Einmal schon hat er drei Pfarren gleichzeitig betreut: Von 2003 bis 2006 betreute er neben St. Wolfgang und Spital auch die Pfarre Großschönau.

Übersiedlung 2022. Dem Stift gehört Markus Feyertag, der in Maria Taferl geboren und aufgewachsen ist, seit seiner Matura 1982 an. „Ich hatte als junger, glaubender Mensch das Gefühl, dass ich irgendwie die Stimme Gottes gehört oder gespürt habe und Priester werden möchte. Unser damaliger Pfarrer in Maria Taferl und eine Klosterschwester aus Altötting, die als Pastoralassistentin tätig war, waren irgendwie meine Vorbilder. Ihre Arbeit hat mich beeindruckt. Daher habe ich mich entschieden, bin ins Zisterzienser-Stift gekommen. Denn hier werden auch Pfarren betreut.“

1997 kam er nach St. Wolfgang und Spital. Bis Ostern 2022 will er noch in dem 1447 als Pilgerhaus für Wallfahrer erbauten Pfarrhof in St. Wolfgang wohnen, dann nach Weitra übersiedeln. Viel braucht er nicht mitzunehmen, schmunzelt er: „In St. Wolfgang gehört alles dem Stift Zwettl.“