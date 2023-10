Zum Neustart liefen die Fußballer in der Admiral-Sportsbar ein

Seit 2006 gibt es im CCS eine Admiral-Sportsbar, die aktuell sechs Mitarbeitende beschäftigt. Nun wurde aber - die NÖN hat es angekündigt (mehr dazu hier: Neuer Standort: Admiral zieht im City Center um) vom bisherigen Standort im Eck neben Lidl an den zentralen Standort zwischen Kik und Expert Hörmann übersiedelt, drei leergestandene Geschäftsflächen wurden dafür zusammengefasst und zu einem Wettbüro mit Kaffeehaus-Charakter umgestaltet.

Was sonst als Eröffnungsgeschenk: Ein Fußball aus Granit. Zur Eröffnung am 12. Oktober schauten nun auch die Fußballer vom ASV Schrems in ihren Dressen vorbei, um viel Erfolg zu wünschen und sich für die Kooperation zu bedanken. Sie überreichten an Claudia Kozelsky symbolisch einen Fußball aus Granit als Geschenk. Außerdem hat Kurt Köhler zur Feier und Festigung der Kooperation zwischen ASV und Admiral eine Torte organisiert und diese ebenfalls übergeben.

„Ein Ort der Begegnung für alle Schremserinnen und Schremser.“ Das Sportwettbüro - und Spielcasino Admiral lud die Bevölkerung zur Eröffnungsfeier im neuem Geschäfts- bzw. Gastlokal im CCS ein. „In einem etwas größeren und optisch viel größer wirkendem Lokal wurde ein Ort der Begegnung für alle Schremserinnen und Schremser geschafften!“, erklärt dessen Geschäftsführer Paul Kozelsky. Es seien alle Kunden bei Kaffee und Imbiss herzlich willkommen, nicht nur Wettkunden, betonte er. Seine Gattin Claudia, die für den Innenausbau zuständig zeichnete, strich hervor, dass sie auf die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben geachtet habe und auch all jenes hervorgehoben habe, was der Bevölkerung am nächsten ist - so zum Beispiel in Schrems den Fischotter vom Unterwasserreich, sowie in Waidhofen den Waldrapp, der auch im Lokal vertreten sei. „Ich versuche, die Gestaltung der Innenräume in Einklang mit der örtlichen Natur zu bringen“, so Claudia Kozelsky.