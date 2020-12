Nicole Hobiger-Klimes aus Höhenberg in der Marktgemeinde Großdietmanns ist Expertin für Meditation und Achtsamkeit. Jetzt hat sie ein Journal herausgebracht, das den Fokus auf die schönen Dinge des Lebens richtet. „Meine Quantensprünge“ ist als lebenslanger Begleiter gedacht, der in schwierigen Situationen zum Anker werden und die Persönlichkeitsentwicklung fördern kann.

„Das Journal ist ein Fotoalbum für die wichtigsten Bilder des Lebens, ein Notiz- und Tagebuch für die angenehmen Gedanken sowie ein Workbook, das als Gute-Laune-Magnet fungieren und die Kreativität ankurbeln soll. Denn wie und womit es genau gefüllt wird, obliegt dem jeweiligen Besitzer“, erklärt die Herausgeberin. Das Ziel sollte immer dasselbe sein: „Gücksbringende Momente festzuhalten und jederzeit erneut erlebbar zu machen“, erklärt Nicole Hobiger-Klimes.

Das Anliegen der Herausgeberin dieses besonderen Ausfüllbüchleins ist es, den Menschen ein richtiges „Lebensbuch“ an die Hand zu geben: „Durch die Beschäftigung mit diesem Journal kommen wir unserem eigenen Licht näher. Wir erkennen, wer wir sind und was uns ausmacht, was wir erlebt und erreicht haben und wofür wir dankbar sein können“, so die Inhaberin des Instituts QuantenSprung in Wien.

Die Idee dafür stamme von einer Bewohnerin eines Altersheimes, die stets ein Lächeln auf den Lippen trug. „Sie hatte einen Weg gefunden, jeden Tag Glücksmomente zu reaktivieren, indem sie in einem selbst gestaltetes Buch nachsah, was sie alles Wunderbares erlebt hatte“, erzählt Hobiger-Klimes, die Wirtschaftswissenschaften studiert hat und Ingenieurin, Systemischer Coach und Gründerin sowie Inhaberin des Ausbildungsinstituts QuantenSprung für Meditation und Achtsamkeit ist.

„Meine Quantensprünge“ ist im Verlag Berger erschienen und ab sofort im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-85028-943-6).