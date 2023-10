„Schule am Teich“ in Gmünd: Erleben, woher der Fisch am Teller kommt

Präsentiert wurde dieses neue Standbein der Aktion „Schule am Bauernhof“ von der Landwirtschaftskammer NÖ am 19. Oktober beim Gmünder Harabruckteich. Dort warteten die beiden vierten Klassen der Volksschule Gmünd und die beiden frischgebackenen Teichrangerinnen Birgit Hofbauer vom Betrieb „Hofbauers Waldviertler Fische“ aus Kleinpertholz und Silvia Huber vom Habsburg Lothringen'schen Gut auf den gemeinsamen Praxisunterricht. Die beiden Rangerinnen zählen zu jenen 15 Kursteilnehmern, die jetzt ihre Ausbildung abschließen. Diese fachlich und pädagogisch geschulten Ranger werden Führungen vor Ort an Teichen durchführen.

Damit erweitert die Landwirtschaftskammer NÖ das bereits umfassende Exkursions- und Unterrichtsangebot um die heimische Teichwirtschaft. „Die Teichranger-Ausbildung ist in ganz Österreich einzigartig“, zeigt die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Andrea Wagner, auf. In Zusammenarbeit mit der KLAR! Region Waldviertel Nord und dem NÖ Teichwirteverband hat die Kammer den Zertifikatslehrgang „Teichranger:in“ konzipiert. „Die Teichwirtschaft ist ein wichtiger und traditioneller Teil unserer Heimat und speziell im Waldviertel, wo es mehr als die Hälfte der insgesamt 4.200 Teiche in Niederösterreich gibt“, sagt Wagner.

Die Teiche dienen nicht nur der Produktion heimischer Speisefische, sondern seien ein wichtiger ökologischer Faktor. Mehr über die Teiche und die Teichwirtschaft zu wissen, heiße auch, sie besser erhalten und wertschätzen zu können.

Die beiden frischgebackenen Teichrangerinnen Birgit Hofbauer (rechts) und Silvia Huber bringen den Schülern die Teichwirtschaft in Theorie und vor allem in der Praxis näher. Foto: Karin Pollak

Für die Rangerinnen Birgit Hofbauer und Silvia Huber ist die Arbeit mit den Kindern nicht nur ein Auftrag, sondern eine Herzensangelegenheit. „Wenn wir die Kinder nicht für die Teichwirtschaft begeistern können, dann fehlen uns in Zukunft die Kunden und auch die Helfer beim Abfischen“, sagt Hofbauer. Silvia Huber wollte den vielen Anfragen von Kindern und Lehrern endlich Rechnung tragen und sie das Abfischen miterleben lassen: „Der Harabruckteich in Gmünd hat eine Adresse und auch die notwendige Infrastruktur. Wir können die Kinder direkt vom naheliegenden Bahnhof abholen oder sie kommen mit dem Bus und nutzen die Parkmöglichkeiten beim Teich.“ Die Exkursionen werden aber auch an anderen Teichen in Niederösterreich durchgeführt.

Teichbesitzer Habsburg-Lothringen: „Wasser kann nicht lügen“

Der Besitzer des Harabruckteiches, Andreas Salvator Habsburg-Lothringen, unterstützt das Projekt, überlegte bei der Präsentation vor Ort: „Acker, Wald und Teich kann man nicht verstecken und Wasser kann nicht lügen. Deshalb kann ich nur anraten, dass jeder lernt, wie Leben entsteht. Das geht ohne Maschinen, das macht die Natur so“, erklärt Habsburg-Lothringen. Für die Eltern der künftigen Konsumenten hat der Teichbesitzer einen Rat parat: „ Kinder sind unsere Hoffnungsträger - aber nur, wenn sie auf ihre Wurzeln achten.“

Andreas Salvator Habsburg-Lothringen stellt gerne seinen Harabruckteich für den naturnahen Unterricht zur Verfügung. Foto: Karin Pollak

Die Schüler der vierten Klasse Volksschule brauchte Direktorin Tamara Masch nicht lange bitten, um bei „Schule am Teich“ mitzumachen. „Damit werden viele Aspekte in unserem Lehrplan abgedeckt und wir können die Natur in der Praxis erleben. Hier lernen Kinder mit Herz, Hand und Hirn“, sagt Masch. Begeistert waren die Kids auf jeden Fall und sieben weitere Klassen der Volksschule wollen dieses Erlebnis ebenfalls auskosten. . „Diese Kombination aus Theorie und Praxis wird eine Erfolgsgeschichte“, ist Masch überzeugt.

Wissen für nachhaltige Konsumentscheidungen

Markus Wandl, Obmann der Bezirksbauernkammer Gmünd: „Es ist wichtig, den Kindern die Teichwirtschaft näher zu bringen, damit sie wissen, woher der Fisch am Teller kommt.“ Bei dieser Präsentation wurde auch auf die erfolgreiche „Schule am Bauernhof“eingegangen. Um nachhaltige Konsumentscheidungen treffen zu können, brauche es vor allem auch das Wissen über die Erzeugung von Lebensmitteln. Daher sei es unerlässlich, den Weg der Lebensmittel und deren Herkunft im Unterricht ganzheitlich zu vermitteln.

„Essgewohnheiten werden im Kindesalter geprägt. Und wer könnte dieses Wissen besser weitergeben, als die Bäuerinnen und Bauern? Sie sind tagtäglich damit in Berührung und damit auch die glaubwürdigsten Botschafter“, sagt Andrea Wagner, und: „Um hinter die landwirtschaftlichen Kulissen zu blicken und den Weg der Lebensmittel zu erforschen, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, schon den Jüngsten unserer Gesellschaft einen praxisnahen Einblick zu geben. Jedes Kind sollte im Laufe seiner Schulzeit mindestens einmal auf einem Bauernhof gewesen sein. So lernen die Konsumenten von morgen den Weg und die Herkunft unserer Lebensmittel kennen und können später reflektierte, umweltbewusste Konsumentscheidungen treffen.“

Die Wichtigkeit dieses lebendigen Lernangebotes bestätigen die stetig steigenden Zahlen: Im Jahr 2000 fand die Auftaktveranstaltung für Schule am Bauernhof mit 174 Teilnehmern statt, 75 Betriebe wurden aktiv. Im ersten Jahr nahmen rund 2.400 Kinder an rund 100 Führungen teil. Derzeit gibt es in Niederösterreich 176 aktive Schule am Bauernhof-Anbieter. In den 23 Jahren haben in Niederösterreich rund 13.000 Führungen mit rund 260.000 Schülern stattgefunden. Heuer sind rund 1.400 Führungen mit rund. 26.500 Kindern zu verzeichnen. Die Landwirte, die die Schüler durch ihre Betriebe führen, absolvieren eine Schulung mit 88 Unterrichtseinheiten und müssen sich auch weiterbilden. Der Betrieb wird auf Kindersicherheit überprüft.