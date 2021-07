Ein neues Gesundheits- und Freizeit-Angebot zeichnet sich in Litschau ab: Die Stadtgemeinde kaufte gebrauchte, aber hochwertige Fitnessgeräte an, die nun dem Verein „Leben in der Region Litschau“ überlassen werden sollen. Der will damit künftig ein neues Therapie-Angebot bieten.

Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) dankte seinem Fraktionskollegen Werner Spazierer im Gemeinderat für den Vorschlag des Ankaufes – der habe beim Training im „FIT Waidhofen“ festgestellt, dass dort etliche voll funktionsfähige Geräte ausgeschieden werden sollen. Acht Geräte werden nach einstimmigem Gemeinderats-Beschluss um 1.900 Euro angekauft, ein Benützungsvertrag für den Verein „Leben in der Region Litschau“ rund um Obmann Siegfried Riedl soll noch aufgesetzt und im Gemeinderat beschlossen werden.

Der Verein mit Sitz am Stadtplatz 77 (alte Post) wickelt unter anderem bereits das „Essen auf Rädern“ auch für Gemeinden außerhalb Litschaus, den Bauernmarkt und weitere Angebote ab. Der Verein ist künftig für die Wartung, Haftung und den Betrieb der Geräte zuständig, und will auch weitere Räumlichkeiten in der alten Post dafür adaptieren. Dafür sollen ihm allfällige Einnahmen aus der Benutzung bleiben.

Hirschmann betonte im Gemeinderat, dass die Anschaffung ein zusätzliches Angebot im Rahmen von „Tut gut“ sein soll: „Die Geräte sollen primär dem therapeutischen Angebot dienen, keine zusätzliche Konkurrenz zu Fitnesscentern sein.“