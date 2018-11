Ein spannender Beitrag zum „Rosegger-Jahr“ 2018 – der steirische Schriftsteller und Heimatdichter wurde vor 175 Jahren geboren und starb vor 100 Jahren – kommt aus dem Waldviertel: Gabriele Reimann aus Hollenstein in der Gemeinde Kirchberg hat den ausführlichen, leidenschaftlichen und höchst wertschätzenden Briefwechsel zwischen Peter Rosegger und dem aus Kirchberg stammenden, in Großschönau und Stift Zwettl aufgewachsenen Robert Hamerling aufgearbeitet.

Herausgekommen ist das 520 Seiten starke Buch „Robert Hamerling und Peter Rosegger – eine Freundschaft in Briefen“. Die Literaturwissenschafterin Reimann hat dafür alle 349 erhaltenen, handschriftlichen Briefe transkribiert, früheren Auszügen aus Roseggers Monatsschrift „Heimgarten“ gegenüber gestellt, mit Biografien und Einleitung versehen.

So unterschiedlich die großen wie gleichsam umstrittenen Dichter ihrer Zeit teils waren – die Briefsammlung sieht Reimann als Nachweis einer innigen Freundschaft, die alle Herausforderungen überdauerte. „Es war ein immer positiver, unterstützender Austausch“, sagt sie: „Hamerling war ein sehr zurückhaltender Mensch. Er begleitete Rosegger kritisch, respektierte aber dessen künstlerisches Schaffen, sah immer das Gute in ihm und war ihm ein Rückhalt.“

„O, wie mich armen Jungen das freuet!“

Zu Beginn der bis zu Hamerlings Tod währenden Freundschaft lebten beide in Graz, und doch trennten sie Welten. „Sie haben das Vaterland beglückt durch den Wert Ihrer Zeit und Ihres Geistes, schenken Sie auch mir, dem Einzelnen, Unbedeutenden einige Augenblicke Ihres unschätzbaren Seins“, bat Rosegger bei der Erstanfrage 1868 um Unterstützung. Hier Peter Rosegger, „24-jähriger Bauernbursche aus Obersteier“, dort Robert Hamerling, gebildeter „Dichterfürst“ am Zenit seiner Karriere. Der gratulierte nach erster Lektüre. Rosegger, gerührt: „Ich kann nicht anders, mein Herz ist mir so voll von Ihrer Güte und Ihrem Liede, dass es übergeht. [...] O, wie mich armen Jungen das freuet!“

Hamerling habe Rosegger den Weg geebnet, habe bei Veröffentlichung der ersten Gedichtbände geholfen und später bei Gründung des „Heimgarten“, dem Rosegger seinen Durchbruch verdankte, sagt Reimann. „Heute kennt jeder Peter Rosegger, aber Robert Hamerling kennen nur noch wenige.“ Die Dichter hätten, wie Reimann sagt, großteils persönlich miteinander verkehrt. In längeren Abwesenheiten entstand die Briefsammlung, die Einblicke in die Charaktere, Ideale und Gefühlswelten sowie einen Kontext zu veröffentlichten Werken gibt. Das Buch dürfte im Sog des Rosegger-Jahres auch Hamerling mehr ins Bewusstsein bringen. Zugleich werde es, wie Reimann glaubt, Hamerling etwas aus dem radikal antisemitischen Schlaglicht rücken, das seinem literarischen Werk heute teils anhaftet.

Gabriele Reimann will den umfangreichen Nachlass Robert Hamerlings aufarbeiten und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, um dieser ein neutrales Bild zu ermöglichen. Ein großes Archiv dazu hat die Steiermärkische Landesbibliothek, die das neue Buch mit Unterstützung der Länder NÖ und Steiermark als ersten Band einer geplanten Gesamtausgabe herausgibt.

In Kirchberg wird „Robert Hamerling und Peter Rosegger – eine Freundschaft in Briefen“ am 22. November präsentiert. Reimann wird dazu im Hamerling-Stiftungshaus ab 19.30 Uhr Höhepunkte des Briefwechsels und Details zu den Autoren bringen.