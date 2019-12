Lang ersehnter Wunsch ging in Erfüllung .

Am internationalen Tag der Freiwilligen, dem 5.12., ging bei der Feuerwehr Schrems, ein lang ersehnte Wunsch in Erfüllung. Der Kommandant Alexander Glanzer konnte beim Feuerwehrausstatter Rosenbauer ein HLFA3 in Empfang nehmen.