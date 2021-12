Feuerwehr Schandachen: Für Waldbrände hochwertig gerüstet

Die Freude in der Litschauer Katastralgemeinde Schandachen ist groß: Am Wochenende wurde das neue Einsatzfahrzeug, ein HLFA 2 mit Waldbrandausrüstung, geliefert. Die Floriani haben es in Empfang genommen, begutachtet und auch gleich mit der Einschulung begonnen.

Am Sonntag präsentierte die Feuerwehr das Fahrzeug in kleinem Rahmen der Bevölkerung sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl, Stellvertreter Harald Hofbauer, Gerald Zeller, Martin Kainz, Jochen Miniböck, Michael Preissl, Wolfgang Riener, Christof Unfried und Bürgermeister Rainer Hirschmann.

Die NÖN berichtete, wie es zur Anschaffung kam: Bei einem Hearing wurde Schandachen als einer von nur wenigen Orten für eine großzügige Förderung durch das Land NÖ ausgewählt. Von den Kosten für das rund 470.000 Euro teure Fahrzeug entfallen nur je 50.000 Euro auf Gemeinde und Feuerwehr. Für jedes Viertel gibt es zwei solcher Fahrzeuge, die bei großen Einsätzen auch ins Ausland – etwa nach Tschechien – ausrücken müssen. eben Schandachen ist das im Waldviertel Blumau (Bezirk Waidhofen).

Neben der normalen Ausrüstung eines HLF 2 befindet sich eine Waldbrandausrüstung im Fahrzeug: unter anderem eine Selbstschutzanlage, die die Mannschaftskabine – sie kann mit sechs Personen besetzt werden – sowie die Reifen mit 3.000 Liter Wasser kühlen kann. Mindestens 300 Liter bleiben dabei immer im Tank.

Das Allrad-Fahrzeug besitzt eine Seilwinde, spezielles leichtes Schlauchmaterial zur Waldbrandbekämpfung und spezielle Handwerkzeuge. „Die Begeisterung ist bei unserer kompletten Mannschaft und bei der Bevölkerung groß. Wir sind auch gerne bereit, das Fahrzeug zu zeigen“, freut sich Kommandant Markus Zimmermann mit seinen Kollegen über das neue Fahrzeug.