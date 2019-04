Das neue Kongress- und Veranstaltungszentrum des Moorheilbades Harbach wurde am Ostersonntag im Rahmen des Frühlingskonzertes der Trachtenkapelle Moorheilbad Harbach eröffnet.

Nach nur zehn Monaten Bauzeit wurde das neue, moderne Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrum des Moorheilbades Harbach in Betrieb genommen. In diesem Veranstaltungszentrum finden bis zu 500 Personen Platz.

Wie dieses modern gestaltete Zentrum genützt werden soll und welche Veranstaltungen in nächster Zeit darin abgehalten werden gibt es in der NÖN am 25. April und im Internet zu lesen.