Der Maler, Bildhauer, Designer und Fotograf schuf mit seinen „Wächtern der Zeit“ Skulpturen, die internationale Beachtung erlangten. Die drei „Wächter der Zeit“, die in Weitra platziert wurden, sind in Gold gehalten und zählen zur von Tatjana Zinner organisierten Ausstellung „Kunst geht heim – Weitra 2021 Die Tür“.

„Diese Ausstellung läuft bereits seit Juli und wird ab November vollständig bespielt. Dazu gehören auch die drei Skulpturen von Manfred Kielnhofer, die auch noch beleuchtet werden“, erklärt Tatjana Zinner, die gemeinsam mit Bürgermeister Patrick Layr die Wächter am vergangenen Wochenende in der Wiese nahe der Billa-Filiale und der Mittelschule aufgestellt hat. „Dass diese Skulpturen polarisieren, wussten wir. Sie sind Beschützer und Glücksbringer“, betont Zinner, die Manfred Kielnhofer in Weitra kennengelernt hat. „Als ich ihm von der Ausstellung Kunst geht heim erzählt habe, hat er sich sofort bereitserklärt, ein paar seiner Wächter in Weitra zu präsentieren“, freut sich Zinner.

Die Ausstellung „Kunst geht heim – Weitra 2021 Die Tür“, für die bereits fünf leerstehende Auslagen von Tatjana Zinner künstlerisch gestaltet worden sind und Installationen von Myriam Urtz in der Zisterne zu sehen sind, wird bis November noch mit Installationen von Alexander Dietz im Rathauskeller sowie von Sebastian Süß im Seitzkeller am Rathausplatz erweitert. Die gesamte Schau ist bis Ende Februar 2022 zu sehen.