Mit der Self-Service-Station, die seit der Vorwoche ÖAMTC und die Stadtgemeinde Gmünd auf dem Stadtplatz zur Verfügung stellen, soll die lokale Fahrrad-Infrastruktur gestärkt werden.

Viele Menschen nutzen für ihre täglichen Wege in die Arbeit und in ihrer Freizeit das Fahrrad. Wenn beim Rad einmal die Luft ausgeht oder nicht mehr alles rund läuft, kann beim neuen ÖAMTC-Fahrrad-Stützpunkte Abhilfe geschaffen werden. Die 1,4 Meter hohe Service-Station ist mit Aufhängevorrichtung für Fahrräder, Druckluft und Werkzeug wie Inbus- oder Schraubenschlüssel ausgestattet. Kleinere Gebrechen am Fahrrad können bequem und kostenlos selbst behoben werden.

Die Fahrrad-Stützpunkt-Offensive des Mobilitätsclubs startete im vergangenen Jahr. In Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und Gemeinden wurden im ersten Jahr acht Service-Stationen an stark frequentierten Plätzen bzw. entlang von Fahrradwegen in Niederösterreich installiert. Im laufenden Jahr 2020 folgten zehn weitere. So auch in der Stadtgemeinde Gmünd.

„Direkt beim alten Rathaus im Stadtzentrum gelegen, steht der Fahrrad-Stützpunkt allen Radlern kostenlos zur Verfügung“, freut sich Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. „Seit vielen Jahren arbeiten wir tatkräftig daran, das Angebot für Radfahrer laufend zu verbessern. Durch diese neue Station wird die Sicherheit als auch das Serviceangebot für die Radfahrer in unserer Stadt wesentlich aufgewertet.“

Die Fahrrad-Stützpunkte werden den Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt. „Das Fahrrad ist ein sinnvoller und wichtiger Bestandteil der individuellen Mobilität. Mit den Service-Stationen wollen wir die Fahrrad-Infrastruktur stärken. Sie sind auch ein Beispiel dafür, wie ÖAMTC, Land und Gemeinde gemeinsam die individuelle Mobilität am Land aktiv und nachhaltig gestalten können“, meint ÖAMTC-Stützpunktleiter Ewald Braunstein.