Im Pflege- und Betreuungszentrum Schrems und teilweise auch in Litschau hat eine große personelle Umstellung bereits begonnen – rund um Direktor Johann Deinhofer, der mit Dezember seinen Ruhestand antreten wird, wird die komplette Führungsmannschaft verjüngt.

Margareta Süß verabschiedete sich als Heimleiter-Stellvertreterin in Schrems in Richtung Pension. Archiv

Wandaller folgt Süß. Bereits im Februar ausgeschieden ist Deinhofers Stellvertreterin Margareta Süß, die 1988 im Landesdienst begonnen hat und nach der Dienstprüfung im 1994 zur Direktor-Stellvertreterin ernannt worden war. Ihre Nachfolge hat die Gmünderin Maria Wandaller angetreten. Die ausgebildete Physiotherapeutin kam 2019 nach Abschluss ihres Studiums im Gesundheitsmanagement zum Land NÖ und konnte in den PBZ Tulln bzw. Stockerau Erfahrungen sammeln.

Ebenfalls ihren Ruhestand angetreten hat wie berichtet die in Schrems und Litschau tätige Pflegedienstleiterin Maria Faltin. Nachfolgerin ist Andrea Wingelhofer, die 2018 ihr Master-Studium Healthcare abgeschlossen hat. Von 2014 bis zum Wechsel nach Schrems und Litschau war sie am Klinikum Waidhofen, zuletzt Stationsleiterin.

Ulrike Macho „hat Pionierarbeit geleistet“. Im Dezember geht die Managerin für Ehrenamt und Alltagsbegleitung, Ulrike Macho, in Pension, die 31 Jahre lang in Schrems tätig war. Für sie und Faltin gab es in der Vorwoche eine kleine Abschiedsfeier. Dabei dankte Direktor Deinhofer beiden und hob besonders Macho hervor. „Sie hat ihre Aufgaben mit ganzem Herzen ausgeführt und stets auf das Wohl der Bewohner mit deren unterschiedlichen, individuellen Bedürfnissen geachtet. Dafür hat sie unzählige Aktivitäten wie Beschäftigungsangebote oder Ausflüge gesetzt. Ulrike hat auch Pionierarbeit im Bereich des Ehrenamtes geleistet. Ihr fachliches Know-how und ihr Ideenreichtum haben wesentlich zum Erfolg der wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Schremser Heim beigetragen. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass wir ein Team von 49 Ehrenamtlichen zählen und diese gut im Team integriert sind.“

Viele Spuren gesetzt. Auf seinen Abschied als Direktor in Litschau und Schrems bereitet sich auch Johann Deinhofer vor. Der 64-Jährige startete 1975 im Landesdienst und kam 1994 in den Pflegebereich. 1998 bis 2018 leitete er das Pflegeheim Waidhofen, war hier auch für den Neubau zuständig. „Im Zuge dessen wurden neue Pflegeleistungen im stationären Bereich angeboten. Mit der Implementierung der ‚Schwerstpflege‘ war es im Waldviertel erstmals möglich, Menschen im Wachkoma, mit speziellen neurologischen Erkrankungen oder Beatmungspflichtige in einem Pflegeheim zu pflegen. Die Rehabilitative Übergangspflege konnte als zusätzliche Pflegeleistung in der Region angeboten werden. Darauf bin ich schon etwas stolz“, sagt Deinhofer, der 2014 den Berufstitel „Regierungsrat“ verliehen bekommen hat. Ein Jahr davor schloss er sein Masterstudium „Management im Gesundheitswesen“ ab. Seit 2018 steht er den Heimen in Schrems und Litschau vor, die er seit 2013 interimsmäßig geleitet hatte.

Die Gmünderin Maria Wandaller wurde zur Heimleiter-Stellvertreterin. privat

„Privilegierter“ in Pandemie. „In bald 47 Dienstjahren habe ich einen sehr schönen Weg mit tollen Chefs und Kollegen beschreiten können. Die Leitung von Heimen ist eine Herausforderung. Neben der wirtschaftlichen Führung steht vor allem die Qualität der Pflege und Betreuung der Bewohner im Vordergrund. Wichtig ist auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und ein gutes Team. Man ist mit Menschen umgeben, die viel erzählen können. Einer 110-Jährigen zum Geburtstag gratulieren zu können, ist was Besonderes“, meint Deinhofer. Bedeutend für die Qualität sei auch die Umsetzung der Hospiz- und Palliativkultur in Schrems und Litschau.

Man erlebe viel Dankbarkeit in dem Beruf, sagt er. In den Corona-Monaten sah er sich als „Privilegierter. Wir durften und konnten arbeiten gehen.“ Deinhofer, der jetzt Urlaube und Zeitausgleich abbaut und ab Dezember Pensionist sein wird, hat sich für den Ruhestand einiges vorgenommen. „Ich werde mich auf Körper, Geist und Seele konzentrieren – Laufen, Radtouren und Lesen als Ausgleich zum hohen Belastungslevel“, betont der Zwettler. Danach will er wieder aktiv werden, auch der Pflegebereich soll Thema werden.

Die Ausschreibung für die Nachfolge läuft bis Ende August.