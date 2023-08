Weitra hat nun eine Jugendfeuerwehr: „Es ist für uns ein Meilenstein“

Die Gründung der Feuerwehrjugend erfolgte in feierlichem Rahmen, hatte die Wehr doch zur Nachfeier mit den Helfern des Abschnittsfeuerwehrtages eingeladen. Ihre Gratulationen überbrachten auch Bezirkskommandant Erich Dangl, Abschnittskommandant Herbert Schagginger, der für die Feuerwehrjugend zuständige Bezirkssachbearbeiter Christian Traschl und Stadtrat Franz Haumer seitens der Stadtgemeinde Weitra.

Die Gründung einer eigenen Feuerwehrjugend sei bei der Feuerwehr Weitra schon länger im Raum gestanden, sagte Kommandant Harald Hofbauer. Zum 150-Jahr-Jubiläum passe es heuer aber besonders gut: „Es ist für uns ein Meilenstein und ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen.“ Dazu wird auch Lisa Möslinger, als Betreuerin künftig für die Jungen zuständig, beitragen. Zum Start sind sechs Mitglieder dabei - nämlich Lenny Stangl, Leo Tzanetakis, Pascal Kreindl, Valentina Thaler, Melvin Kleinrath und Annamaria Hofmann.

Im Herbst will sich die Feuerwehrjugend auch in den Schulen vorstellen, weitere interessierte Kinder und Jugendliche sind willkommen. „Ich freue mich auf die Verantwortung und Arbeit mit der Jugend“, sagte Lisa Möslinger. Mit der Gründung in Weitra habe man einen „weißen Fleck“ der Feuerwehrjugend beseitigt, betonte Bezirkskommandant Erich Dangl. Und Abschnittskommandant Herbert Schagginger: „Ich wünsche euch sehr viel Erfolg und Spaß.“ -ah-