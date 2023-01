"NIGS (nix)" los in Eisgarn: Gemeinde zieht Bilanz

Bürgermeister Günter Schalko gab dabei einen ausführlichen Bericht unter dem Titel "NIGS" über die Aktivitäten der Gemeinde. Was aber auf den ersten Blick "Nix oder auch Nichts" bedeuten soll, sind in Wirklichkeit die Säulen der aktiven Gemeinde die die Anfangsbuchstaben von Nachhaltig, Innovativ, Gesund und Stabil sybolisieren sollen .Und so sieht auch der Bürgermeister die Gemeindeleistungen sowie die Zusammenarbeit mit allen Institutionen und Vereinen. "Wir haben derzeit 691 Einwohner im Gemeindegebiet, wobei in den letzten 3 Jahren 25 Nachkommen das Licht der Welt erblickten aber leider auch 38 Personen verstarben."

Darüber hinaus kann Schalko mit Recht auf zahlreiche Errungenschafften, beginnend mit dem Ausbau des Breitbandinternets über den Kindergartenzubau bis hin zu zahlreichen Sanierungsarbeiten an FF-Gebäuden oder der Schaffung von Radwegen, um nur einige Aktivitäten zu nennen, stolz sein. "Hier sieht man, dass in Eisgarn wirklich alle an einem Strang ziehen", so das Gemeindeoberhaupt.

Aber auch das Projekt "Nachbarschaftshilfe plus" wird sehr gut angenommen und in Punkto "Gesundheitsvorsorge und Betreuung" wird in Zusammenarbeit mit Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Kolland in nächster Zukunft ein größeres Vorhaben gestartet werden. Als weiterer Höhepunkt dieses Neujahrsempfanges wurden schließlich auch Ehrungen verdienter Personen durch den Bürgermeister, bzw. seiner Stellvertreterin Eva Houschko vorgenommen. Neben der Abgeordnetet Margit Göll, die sich immer wieder für die Belange Eisgarns einsetzt, wurden auch die Gemeinderäte Thomas Weisgrab, Mario Irrschik, Johann Kainz, Martin Wiesmüller (in Abwesenheit) und Andreas Stangl sowie Willi Süß für sein Engagement bei Gemeinde und Feuerwehr mit Ehrennadeln und Urkunden ausgezeichnet.

