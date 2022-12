Sprung in den Litschauer Herrensee: Fröstelnd ins neue Jahr

Für die Veranstalter um Paul Wagesreither ist es die „wohl coolste Veranstaltung im Jahr“, und sie findet gleich am 1. Jänner statt: das Neujahrsschwimmen in Litschau.

Tausende Menschen in der ganzen Welt begrüßen so traditionell das neue Jahr. Der Sprung in die kalten Fluten soll Glück bringen und neue Lebenskraft wecken. Wahlweise können in Litschau – mit Start um 14 Uhr beim Bootsverleih – entweder 40 oder 80 Meter in den kalten Fluten des Herrensees zurückgelegt werden. Man dürfe die körperliche Belastung nicht unterschätzen, mahnen die Veranstalter, eine kurze Distanz sei aber für einen gesunden Menschen problemlos zu bewältigen. Jeden Samstagvormittag findet deshalb bereits ein Training am Veranstaltungsort statt.

Die Teilnahme ist gratis und es warten wieder tolle Startgeschenke. Jeder Teilnehmer erhält ein Badetuch, eine Tageskarte für die Sauna im Relax Hallenbad, einen Gutschein für ein Heißgetränk, eine Wärmedecke, Race Socken (solange Vorrat reicht), einen Glücksbringer für das neue Jahr und eine „Finisher Medaille“.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt – außer wenn der Herrensee zugefroren ist. Anmeldung unter: neujahrsschwimmen@gmx.at

