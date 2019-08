Die Leistungen auf der Linie 170 (ehemals WA1 Krems/Donau – Zwettl – Gmünd) werden verdoppelt. Nun gibt es einen Stundentakt an Werktagen, Zwei-Stunden-Takte an Wochenenden und Feiertagen und einen zusätzlichen Spätkurs an Freitagen und Samstagen.

Außerdem kommen geänderte Takte im direkten Busverkehr zwischen Litschau und Wien Praterstern und Verbindungen mit Umstieg in Göpfritz/Wild auf die Franz-Josefs-Bahn. Unter anachb.vor.at sind die neuen Verbindungen zu finden.

Auf die neuen Fahrzeiten im Weitraer Busverkehr will Anton Zeller aus Weitra aufmerksam machen. Gemeinsam mit Bruno Artner hat er diesen für seine Mitbürger zusammengefasst.

Im Rathaus Weitra ist der Plan hinterlegt und kann dort abgeholt sowie über die Website der Gemeinde unter dem Link www.weitra.gv.at abgerufen werden.